“六本木のラストエンペラー”と呼ばれる芸人、港区女子からタレコミ 今夜『これ余談なんですけど・・・』
きょう11日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』（後11：20 ※関西ローカル）は、お笑い第七世代と言われたぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）、四千頭身（都築拓紀、石橋遼大、後藤拓実）、レインボー（ジャンボたかお、池田直人）が登場し、ブーム当時の思いや現状や悩みなどを語る。
【動画】『これ余談なんですけど・・・』お笑い第七世代芸人が集結の様子
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。
レインボー・ジャンボたかおは「シュウペイさんに芸人界隈である噂が回った」と話す。日本国民が大好きな有名女性俳優との“ある噂”だという。吉本の芸人たちからその噂の真偽を確かめてくれと頼まれたジャンボが、シュウペイのもとに行き確認。その時のシュウペイのリアクションに、ジャンボは「うらやましい」と感じたという。
一方、出会いがほしいというシュウペイは、出会った女性たちに「芸人さんと飲んだことある？」と聞くと、「大抵レインボー・池田の名前が出てくる」と発言。ジャンボは「池田の最近のあだ名は六本木のラストエンペラー」だと暴露する。
さらに、ジャンボは、マネージャーから「池田さんが今六本木で遊びまわって後ろ指さされてるらしいです」というDMが来たと話す。それをテレビなどでネタにしていたところ、港区女子を名乗り、レインボーのファンだという女性から池田に関するあるタレコミが届いたという。そこに書かれていた池田の驚きの行動とは…。
