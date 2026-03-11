フォークデュオ「ゆず」が11日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。新曲「幾重」について語った。

ゆずは11日にニューアルバム「心音」をリリース。アルバムに収録されている「幾重」はNHK東日本大震災15年震災伝承ソングとして書き下ろされた新曲。

北川悠仁は「まずは15年という節目ということではないと思うんですけど、このタイミングで我々に楽曲の依頼がきまして。楽曲を作るにあたり僕らからもリクエストしたんですけど、現地に行ってみなさんの現状をお伺いしたいなっていうのがあったので、まずは昨年の11月なんですけど現地に行かせていただきました」とコメント。

続けて「震災が起きてから15年という月日の間に、僕らだって15年といったら全く違うそれぞれの日々を歩んでいるじゃないですか。特に震災があった東北ではその場所に帰りたい人、もう15年経って新しく生活がある人、今も大切に思い出を残している人、もう忘れたい人みたいな形でそれぞれはこの15年あまりにも違いすぎて」とした上で、「しかもそれぞれが『幾重』ってタイトルの通り心の表面的な部分ではなく奥底に色々な物を抱えながら、でも前に進んでいるっていう部分が凄いあったんですよね。それをどうやって歌にしたらいいんだろうっていうのを悩みながら」と振り返った。

さらに、「実は取材があってその帰りの移動というか、ちょうど1時間半くらい駅までバス移動があったのでそこで歌詞が浮かんできてどんどん歌詞を書いていったんですよ。その歌詞は凄く良いものができて帰ってきて歌も入れてみて、スタッフに聞いたらスタッフはみんな感動していたんですよ。でもなんかそれじゃないなって」

楽曲制作については「僕らは実際に現地に行っている、スタッフも一緒に行っている。だから“あのときのあれですよね”とか“凄く浮かびます”。でもこれまっさらに何も知らない人が聞いたら届くかな？って凄い悩み始めて。もちろん東北には関わっていたけどそもそも東北出身者じゃない我々がこの曲を書く使命っていうのは、東北のみなさんの想いを受け止めるってこともそうだし、同時に多くの方にそれがリンクというかコネクトできるものでなければ意味がないんじゃないかなっていうことを思い始めて。最初スタートはよかったんですけど、2〜3ヶ月幾重とともに過ごす日々が始まりました」と明かした。