「MAFEX」シリーズ「エヴァンゲリオン初号機 (2021) 」、「エヴァンゲリオン第13号機 (2021) 」のリニューアル版が再販決定
【MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) リニューアル版】 【MAFEX エヴァンゲリオン第13号機 (2021) リニューアル版】 7月 再販予定 価格：各14,850円
メディコム・トイは、アクションフィギュア「AFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) リニューアル版」と「MAFEX エヴァンゲリオン第13号機 (2021) リニューアル版」を7月に再販する。価格は各14,850円。
本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズに登場する「エヴァンゲリオン初号機」と「エヴァンゲリオン第13号機」をMAFEXシリーズで立体化したもの。
「MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) リニューアル版」は全高約190mmで頭部は通常版、開口版が付属する。専用武器、プログレッシブナイフ、パレットライフル、ガトリングガンが付属し、様々なアクションポーズを再現することができる。背面のエントリープラグは挿入時、未挿入時を再現可能。
「MAFEX エヴァンゲリオン第13号機 (2021) リニューアル版」は全高約190mmで胸部パーツ差し替えにて、2本の追加腕を再現することができる。防御ユニットと専用のスタンド、さらに、新解釈スケールのロンギヌスの槍が付属する。
MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021) リニューアル版
価格：14,850円
MAFEX エヴァンゲリオン第13号機 (2021) リニューアル版
価格：14,850円
(C) カラー