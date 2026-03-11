¡ÚWBC¡Û¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Î¥Á¥§¥³¡¦¥µ¥È¥ê¥¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×4Ëü¿ÍÄ¶¤¨´Ñ½°¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 9-0 ¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¥Á¥§¥³¤Î¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤¬»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂåÉ½ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂåÉ½°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤Ï¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È»øÂÇÀþ¤ò130¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÇËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¡£4²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ßÈÄ»þ¤Ë¤Ï4Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î´Ñ½°¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÉñÂæ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¸¥à´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¤¬²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö3Ç¯Á°¤âÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì²ó¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¡£»ä¤âµã¤¤¤¿¤¬¤¿¤Ö¤ó»ä°Ê¾å¤ËÉã¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·×²è¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤«¤é¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤â¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Æ»ä¤¬È´¤±¤¿¸å¤â½½Ê¬¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬°úÂà¤Î·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤¿¡×¤È¥Á¥§¥³Ìîµå¤Îº£¸å¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤È¶Ã¤¯¤È»×¤¦¡£¥Á¥§¥³Ìîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¼¡¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤·¤Æ¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤Ï²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÇï¼ê¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£