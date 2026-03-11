iPhone 17eの新色「ソフトピンク」を開封。春っぽさがお出迎え
春が来た、春が来た、編集部に来た。
3月11日、ついに発売になった「iPhone 17e」。
昨年iPhone 16eが出た時もびっくりしたけど、まさかそれが毎年更新のレギュラーになるとは。しかも新色「ソフトピンク」まで出るなんて！
そんなの欲しいに決まってんじゃん！
というわけで、編集部でポチったやつが早速届きました。さぁ、この春色のアンボックス、行ってみましょー！
外箱はいつものペリペリ式。充電器は付属しません
外箱はこんなデザイン。
最近のiPhoneはみんなこうですが、かなりスリムなボックスです。
開封は例によってペリペリ式の封印。
このめくる時のワクワク感がたまりませんね！ たまりません…よね？
じゃーん！開封！
外箱に印刷されているのはディスプレイ側ですが、開封して出てくるのはバックパネル側。春らしいソフトピンクのお顔で迎えてくれます。いやぁ、可愛らしい。
内容物はこんな感じ。
ケーブルは付属しますが、充電器やイヤホンはありません。別途ご用意くださいスタイルですね。ちなみに、箱に入っている「iPhone」のカードの裏には…
「物理的なSIMカードは必要ありません。」の注意書き。
これを「物理的なSIMカードは使えません。」って書かないあたりにすごくAppleみを感じる。
画面はノッチあり。「軽さ」からフットワークの良さを感じる
電源オン。
前面デザインはiPhone 16eと変わらずややベゼルが太めでノッチあり。ノッチが良いかDynamic Islandが良いかは永遠の議論です。
持ってみて思ったのは「やっぱ軽いな」でした。
重量は169gとiPhone 17（177g）よりも軽量。シリーズ最軽量のiPhone Air（165g）と比べても4gしか違いませんから、かなりの軽量さですね。このフットワークの良さも魅力かなと。
本体サイドはバックパネルよりもややピンクが強い印象ですね。
お伝えしたようにSIMカードトレイはありません。また、iPhone 17シリーズにある「カメラコントロール」のボタンもなし。アクションボタンは備わっています。
せっかくなので、MacBook Neoのピンク（ブラッシュ）と並べてみました。ガラスでカバーされたバックパネルは若干iPhone 17eソフトピンクの方が明るめ。
サイドのアルミニウム部はほぼ同じ色味でした。これは「セットでどうぞ！」を感じますね！
編集部にあったiPhone 16eの黒と白、iPhone 17e新色のソフトピンクを並べてみました。
白モデルと並べてみるとピンクさが引き立ちます。かといって、キツすぎない柔らかなピンク。爽やかさも感じられる良い色味ですね。
厳しい冬も一段落して、春の暖かさを感じられるようになった今日このごろ。
このピンクといっしょに、お出かけしてみたいな。春を探しに。
Source: Apple