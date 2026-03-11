「オープン戦、楽天−日本ハム」（１１日、草薙総合運動場硬式野球場）

楽天ドラフト１位の藤原聡大投手（２２）＝花園大＝が先発。５回２安打１無失点、４奪三振の好投で開幕ローテーション入りへ前進した。

持ち味の直球を主体に、スライダー、スプリット、カーブも交えて日本ハム打線を封じた。降板後は「任されたイニングを抑えることができてよかったです」と振り返りつつ、「初球ボールが多かったですし、四死球も３つ出してしまった。先頭であったり足の速いランナーを簡単にフォアボールで出してるようじゃ、自分でピンチを広げてしまう。反省のほうが大きい」と課題を口にした。

四回には主砲レイエスを外角低めの直球で見逃し三振に仕留めた。これにも「キャッチャーの太田光さんの求めてるボールではなかったので。そういった意味であれはシーズン中ならホームラン打たれてもおかしくないボール」と猛省する。

「（昨季）優勝争いをされてるチームをオープン戦ですけど、抑えられたってことは自信にはなるんですけど。もっといいピッチングをしてシーズン中に対戦した時に“藤原か”っていう風に、嫌な印象を付けられるぐらいの投球ができたら良かった。そこは足りなかったかなと思います」。開幕に向けて、さらにレベルアップして臨む。