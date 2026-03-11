俳優アーノルド・シュワルツェネッガー（78）主演で80年代に大ヒットしたファンタジー映画「コナン・ザ・グレート」（82年）の新作が進行中であることが10日までに分かった。米ハリウッド・レポーター誌によると、シリーズ第3弾となる新作「キング・コナン」でシュワルツェネッガーが再び戦士コナン役に復帰し、映画「ミッション：インポッシブル」シリーズで知られるクリストファー・マッカリー監督がメガホンを取ることが決まったという。

ロバート・E・ハワードの小説「英雄コナン」シリーズを原作とした剣と魔法の物語「コナン・ザ・グレート」とその続編「キング・オブ・デストロイヤー／コナンPART2」（84年）の大ヒットで一躍アクションスターとして名を馳せることになったシュワルツェネッガーにとって、42年ぶりのシリーズ復帰となる。

米オハイオ州コロンバスで開催されたスポーツイベンに出席したシュワルツェネッガーは、新作について40歳の王ではなく自身の今の年齢にふさわしい役柄になると明かしている。

また、同作以外にも80年代の全盛期に出演した名作映画2本の企画も進行中であると明かし、代表作「プレデター」（87年）と「コマンド−」（85年）にも復帰するものと見られている。（千歳香奈子）