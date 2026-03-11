東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

国内企業物価（2月）08:50

結果 -0.1%

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

結果 2.0%

予想 2.2% 前回 2.3%（前年比)



※要人発言やニュース

【原油相場】

国際エネルギー機関（IEA）が史上最大規模の石油備蓄放出を提案（WSJ）

2022年のロシア-ウクライナ戦争時の1億8200万バレルを上回る見込み

11日に提案を採択するかどうか決めるが、1カ国でも反対すれば計画が遅れる



【イラン情勢】

イラン最高安全保障委員会ラリジャニ事務局長がトランプ氏を挑発

お前より大きな者でさえイラン排除できなかった、自ら排除されないよう気をつけろ



イラン「停戦求めていない、いかなる侵略者に対しても攻撃する」と表明

米国防総省「戦争開始以来で最も激しい爆撃を実施した」と発表



米政権がイスラエルに対しイラン石油施設への攻撃停止を要請（WSJ）

最近のイスラエルによるイランのエネルギー施設への攻撃は「不愉快」



【日本】

赤沢経済産業相

石油単独放出の可能性排除せず エネルギー安定供給確保に万全を期す



【豪州】

中銀副総裁発言受け3月利上げ確率が30%付近から63%まで急上昇

GSは3月利上げの可能性高いと見る、ドイツ銀も3月利上げを予想

UBSは3月に25bp利上げし、8月までに計50bpの追加利上げ予想

ウエストパック銀とNABは3月と5月に25bpずつの利上げを予想



※ハウザー豪中銀副総裁はタカ派姿勢を一段と強める

原油高騰により豪インフレは2月に予測した数値を上回る見通し

断固たる措置取らなければ有害な高インフレにつながる可能性

