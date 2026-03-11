お笑い芸人のスギちゃん（52）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トイレの失敗を報告した。

「世の中、色んなことが便利になってるぜぇ最近のトイレは大便をした後は流さなくても自然に流れるんだぜぇ本当に便利になったぜぇ」と書きだしたスギちゃん。ホテルに宿泊してトイレで用を足したことを明かした。

自動洗浄を信じて流すボタンは押さずにロビーへ行き「フロントで鍵返したぜぇフロントの方に頑張ってくださいって言われたぜぇスタッフさんと合流したぜぇ」と会話した直後、スタッフの車に乗り込み移動を開始。「ある程度移動した」あと「トイレ流れる音、聞いた覚えないぜぇ」と衝撃の事実に気づいてしまったという。

「置いてきてしまったぜぇだいたい流さずに残ってるのって、誰のかわからんもんだぜぇ今回は名乗ったうえで、残してきてしまったぜぇフロントで頑張るぜぇって言った人間が残してきてしまってるんだぜぇ忘れ物扱いで、ホテルから電話かかってくるんじゃないかとビクビクしてるぜぇ」と後悔。

「掃除する方、本当に申し訳ないぜぇ」とスギちゃん。「本当にすいません」と謝罪しつつ「電話した方がいいか悩んでるぜぇ」と添えた。

ファンからは「お掃除の方は運が良くなったはずだぜぇ」「最近の子供達も自動水洗に慣れてるから父としては不安だぜぇ」「便利のはずなのに逆に便利じゃない(笑)」「にやにやしてしまったぜぇ」などのコメントが寄せられた。