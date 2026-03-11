◇NBA レイカーズ120ー106ウルブズ（2026年3月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）に本拠地ウルブズ戦で先発出場。ルカ・ドンチッチとの豪快アリウープダンクを叩き込むなど躍動した。5つの反則に苦しみながら9得点1リバウンド1アシストをマーク。チームはドンチッチがトリプルダブル達成して3連勝を飾った。

前回の試合となった8日（同9日）に本拠地ペイサーズ戦では、2戦連続スタメンで3本の3Pシュートを含む13得点7リバウンドの躍動。チームも快勝して2連勝を飾った。

この日もレブロン・ジェームズの欠場によって3戦連続先発出場となった。

第1Q残り1分6秒に右サイドからシュートフェイクを使ってドライブイン。右エルボー付近からジャンプシュートを決めて初得点を挙げた。残り1分3秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り6分21秒から途中出場すると、残り5秒で左コーナーから同点となる3Pシュートを決めた。

第3Qはスタートから出場。残り10分11秒には速攻からドンチッチからのアリウープパスを受けて豪快なダンクを叩き込んだ。しかし後半開始早々に2連続で反則を犯した影響で、残り9分59秒でベンチに下がった。

大量リードを奪った最終Qは残り7分8秒から出場。残り2分35秒に右エルボー付近からフェイダウェイシュートを決めた。

八村は24分29秒出場。9得点1リバウンド1アシストを記録した。シュートは8本試投で4本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは4本試投で1本成功。3P成功率は25％に終わった。

チームはドンチッチがチーム最多タイ31得点11リバウンド11アシストで今季7度目のトリプルダブル達成。オースティン・リーブスもチーム最多タイ31得点の活躍で3連勝を飾った。

▼ルカ・ドンチッチ 今日のプレーは本当に素晴らしかった。見ていて最高に楽しかった（リーブスについて）最高だよ。いつも言ってるけど、彼が一緒にプレーしてくれると本当に楽になるし、僕たちは最高のコンビだと思っている。