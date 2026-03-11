“変人刑事”江口のりこ、戦慄豹変！机を殴る真剣ブチギレに「凄い迫力」「今回は本気で怖い」＜再会＞

3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、刑事・南良理香子（江口のりこ）が、真実を話そうとしない佐久間直人（渡辺大知）に“ブチギレる”展開に。

独特な言動が多い変人刑事として、これまでコミカルなシーンも多かった南良だが、彼女が恐ろしい一面を見せ、SNS上の視聴者に「ついに声を荒げたっ」「凄い迫力」と衝撃が走っていた。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】江口のりこが竹内涼真に迫る！恐怖の「拳銃はどこだ！」連呼

◆直人が嘘を認め…

23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・直人ら4人の同級生は、強盗事件の犯人に撃たれて殉職した圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。

和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋めるも、この拳銃が23年越しに、直人の兄の命を奪った事件の凶器として使用される事態が発生し、直人が犯人として名乗り出た。

しかし前回第7話のラストで、本当の犯人は万季子である可能性が一気に上昇。さらに万季子は、直人がタイムカプセルに戻したはずの拳銃を持って失踪した。

淳一は直人に、万季子が拳銃で命を絶とうとしているかもしれないと訴え、真実を明かして万季子を助けてほしいと頼み込んだ。

すると直人は嘘を認め、刑事の南良たちに自分は兄を殺害していないこと、自分が事件現場に着いたとき兄は亡くなっていたこと、その現場に万季子のジャケットと同じボタンが落ちていたことなどを明かした。

それでも直人は、南良に凶器の拳銃がどこにあるのか尋ねられると、それに関してだけは「言いたくありません」と回答を拒否。

すると、それまで淡々と話を聞いていた南良が「拳銃はどこなんですか！」と叫び、勢いよく机を叩いた。

南良の豹変に騒然とした空気が漂うなか、さらに南良は淳一を見て「もしかして、あなたたち同級生4人は、23年前も同じ場所に拳銃を隠したんじゃないですか？ 4人しか知らない場所に」と詰め寄る。

これに対し淳一は「はい」と認めるも、南良が「拳銃はどこですか？」と尋ねると、それには「すいません」と謝った。

この淳一の態度に再び南良は感情を爆発させ、「拳銃はどこか言いなさい！ 拳銃はどこだ！ 拳銃はどこだ！」と迫力たっぷりに迫った。

真実を問い詰める南良を江口が怪演し、SNS上の視聴者を「今回は本気で怖い」「演技に息をのんだ」「こんなに感情出す南良さんはじめて」と震え上がらせていた。