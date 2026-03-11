「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、カナモト<9678.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算は、売上高５５１億７４００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益５６億８９００万円（同１３．９％増）、純利益３７億６００万円（同１４．４％増）の２ケタ増益で着地した。全国で進む防災・減災対策やインフラ更新に加えて、都市再開発や物流施設などの大型案件が継続して進捗したことから、建設機械レンタルの需要が総じて底堅く推移。これに対して、需要に合わせた機材の適正配置や投資効率の改善により稼働率の向上を図ったほか、運営コストの管理強化やレンタル単価の適正化を図ったことが収益性の改善に寄与した。



第１四半期の順調な滑り出しに加えて、直近の地合い悪化による株価の調整も進んでいたことから、この日の同社株は続急伸。株価は２月２７日につけた昨年来高値４３６０円を一気に更新しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



なお、２６年１０月期通期業績予想は、売上高２２１０億円（前期比３．６％増）、営業利益１８７億円（同７．７％増）、純利益１１４億円（同３．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS