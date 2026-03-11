TBS系で放送中の『ハマダ歌謡祭』公式Instagramでは、レギュラー出演するSixTONESのジェシーと田中樹の“学ラン”2ショットを公開した。

【写真】「エモい」の声続々、SixTONESジェシー＆田中樹の貴重な“学ラン”2ショット

■SixTONESのジェシー＆田中樹の学ラン姿に「懐かしい」の声

『ハマダ歌謡祭』公式Instagramは、「3月13日(金)よる7時 ハマダ歌謡祭 卒業ソングSPオフショット」として、ハッシュタグや桜の絵文字を添えてSixTONESのジェシーと田中樹の2ショットを投稿した。

この日のジェシーは、学ランにボルドーカラーのフードを出したレイヤードスタイル。前髪を下ろしたヘアスタイルで、手首にはゴールドのブレスレットがチラリ。

一方の田中も、ジェシーと揃いの学ラン姿で登場。ジャケットのインナーには白い襟とオレンジ色のTシャツがのぞかせて個性を発揮。前髪の一部に明るい色のメッシュが入っており、ピアスや腕時計のゴールドとリンクしている。

2人はガッツポーズをするかのように、片腕をあげたポーズでカメラ目線を送っている。

この写真には、「これは激アツ！」「アラサーで学ランが似合うってすごい」と褒めるコメントが寄せられた他、

「バカレア！？」「バカレア衣装だ」「バカレアのユウキと聡」「局をまたいで来ちゃったの？」と、現在のSixTONESメンバーがジュニア時代に6人揃って出演した日本テレビ系ドラマ『私立バカレア高校』を思い出したフォロワーも多かった様子。

「懐かしすぎて泣く」「エモい！」と懐かしむ声や「全員分待ってます」というリクエストも寄せられていた。

■写真：「エモい」の声続々、SixTONESジェシー＆田中樹の貴重な“学ラン”2ショット