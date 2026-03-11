Stray Kids『第40回日本ゴールドディスク大賞』にて海外アーティスト最多4冠を受賞

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsが、『第40回日本ゴールドディスク大賞』にて海外アーティスト最多となる4冠を受賞した。

■Stray Kids、2024年から3年連続の受賞

まずは、アーティストとして「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞。さらに2025年6月にリリースした日本3rdミニアルバム『Hollow』が、「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」および「ベスト3アルバム（アジア）」を受賞した。また、2025年12月にリリースしたライブBlu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』にて、「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（アジア）」を受賞。今回、海外アーティスト最多となる4冠に輝いた。

Stray Kidsの受賞は2024年の『第38回日本ゴールドディスク大賞』から3年連続の受賞となり、2021年の『第35回日本ゴールドディスク大賞』で受賞した「ベスト3ニュー・アーティスト（アジア）」も含めると通算4度目の受賞となった。

「アルバム・オブ・ザ・イヤー（アジア）」および「ベスト3アルバム（アジア）」を受賞したミニアルバム『Hollow』は、Stray Kids史上初となる、全曲日本オリジナル楽曲で構成。日本作品としては約3年ぶりのミニアルバムで、Stray Kidsメンバーが「全曲が宝物のようなアルバム」と語るミニアルバムとなっている。

また、「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー（アジア）」を受賞した『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』は、2024年に開催された日本で初のオフラインファンイベント、ベルーナドーム公演の模様を収録。完全生産限定盤の特典映像には、全4公演の裏側に密着した豪華ビハインドムービーやVCRメイキングムービー、さらに「SKZ Q WORLD」「SKZ GAME WORLD」コレクション映像なども収録された、総尺約5時間に及ぶ超豪華ライブBlu-rayとなっている。

