丸藤シートパイル <8046> [東証Ｓ] が3月11日後場(14:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の130円→180円(前期は130円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年３月１日に創業100周年を迎えました。これもひとえに、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 つきましては、ご支援いただいた株主の皆様への感謝の意を込めて、前回予想から普通配当（増配）とは別枠として創業100周年記念配当の実施も含めた期末配当を実施することといたしました。これにより、2026年３月期の期末配当は、普通配当としては前回予想から40円増配の170円とし、別枠として記念配当１株当たり10円を実施し、合計１株当たり180円といたしました。 なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の第78回定時株主総会に付議する予定です。

