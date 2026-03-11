３月１１日（水）ヒルナンデス！★いちご食べ尽くし＆絶景体験大満喫！群馬日帰りバスツアー★どこかに日帰りツアー
＜春の群馬いちご食べ尽くし＆絶景体験大満喫バスツアー！＞
ご当地ブランド豚のしゃぶしゃぶや今が旬のいちご狩り、
話題の観光スポットを巡る、超お得な日帰りバスツアー！
【出演者】
小田井涼平
EXILE MAKIDAI
福田麻貴（3時のヒロイン）
かなで（3時のヒロイン）
【今回体験したバスツアー】
＜オリオンツアー＞
[群馬]トコトン食べる群馬グルメ！福豚しゃぶしゃぶランチ＆
いちご狩り食べ放題＆ぐんまフラワーパークプラス＆歴史ある
レトロな町並み♪桐生まち歩き♪
【訪れた場所】
●高坂SA（埼玉県東松山市）
[BaKery Kukuru]（上り線）
営業時間／7:00〜21:00
・ダブルクリームパン 420円
・イチゴのダブルクリームパン 450円
・サイボクフランクのホットドッグ 600円
・サイボクハムとたまごのサンドイッチ 700円
[道なか食堂げんき]（上り線）
営業時間／24時間営業
・肉汁うどん 980円
・川越醤油ラーメン 980円
・彩の国タマシャモ鶏塩つけ汁うどん（小江戸黒豚ミニ角煮付き） 1,700円
・秩父味噌ラーメン 1,000円
・秩父名物肉の味噌漬丼 1,400円
[ショッピングコーナー]（上下線）
営業時間／24時間営業
・できたてポテトチップス 496円
・ぽてっとほっくりアソート 1,566円
・いちごチョコがけワッフルクッキー 1,020円
・あまりんふろまあじゅ 630円
※上下線それぞれで商品の取り扱いと在庫が異なります。
[那須千本松牧場]（下り線）
営業時間／11:00〜20:45
・コーヒーゼリーサンデー 550円
・ラムレーズンサンデー 550円
[外売店]（下り線）
営業時間／8:00〜17:00
・わらじカツバーガー 900円
・味噌ポテト 600円
●桐生新町重要伝統的建造物群保存地区（群馬県桐生市）
[藤屋本店]
営業時間／11:30〜14:30（L.O）
金土日 17:30〜20:30（L.O）
定休日／月曜・第四火曜
・カレーせいろ ひもかわ 1,180円
・鴨せいろ ひもかわ 1,750円
[Bryü]
営業時間／１F・17:00〜21:00、２F・18:00〜23:00（ドリンクL.O22:30）
定休日／毎週月曜・第三日曜
・４種飲み比べセット 1,650円
・桐生ゆずALE（180ml） 550円
・チェリーサワー（180ml） 550円
・スタウト（180ml） 550円
[ベーカリーカフェレンガ
営業時間／8:00〜17:00（L.O15:30）
・ビスロール 200円
・三丁目のカレーパン 200円
・熱々出来たてビーフシチューパン 450円
・のこぎり屋根のフレンチトースト 230円
●ファームクラブ中里農場（群馬県高崎市）
営業時間／9:00〜16:00
・いちご狩り（最大６品種30分食べ放題）
※時期によって品種の数は異なります
※いちご狩りの料金はバスツアーに含まれています
※通常のプランは公式HPにてご確認下さい
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜どこかに日帰りツアー＞
近年注目されている旅のスタイル「ミステリー旅」
陸海空の交通機関で旅先が旅行直前にランダムに決まるお得なプラン。
今回はJALのサービス「どこかにマイル」で岡山県に日帰り旅！
【出演者】
秋元真夏
鈴木亜美
とにかく明るい安村
【今回体験したサービス】
JAL「どこかにマイル」
【今回訪れた場所】
●倉敷美観地区エリア（岡山県倉敷市）
[橘香堂]
・むらすゞめ手焼き体験 普通サイズ 1,000円
[くらしき川舟流し]
(チケットは倉敷館観光案内所でお買い求め下さい)
料金／大人700円：子ども350円（5歳〜小学生以下）※5歳未満は無料。
※１艘の定員は６名です。
※当日販売のみ（予約はできません）
[大正亭]
営業時間／12:00〜14:00・18:00〜20:00
・岡山ばら寿司 1,850円
[有鄰庵 岡山希少和牛店]
※営業時間は店舗公式SNSにてご確認下さい
・肉山雲海ローストビーフ丼 2,980円
・しあわせプリン １個 450円
[廣榮堂 倉敷雄鶏店]
・きなこきびだんご ８個入り 486円
・ショコラ大福 ６個入り 1,620円
・春限定 ロング桜調布 1本 550円（テイクアウト）
●くらしき桃子 白壁本店（岡山県倉敷市）
営業時間／10:00〜17:00
・岡山県産桃プリン３個セット（清水白桃・金桃・べに白桃） 1,058円
●倉敷最古の備前焼専門店 陶備堂（岡山県倉敷市）
営業時間／10:00〜19:00
定休日／月曜（祝祭日除く）
・伊勢粼 州 作 十角皿 5,500円
・窯元 小西陶古 作 マグカップ桟切・緋襷セット 9,900円
●ブラジリアンパーク鷲羽山ハイランド（岡山県倉敷市）
※営業詳細は、施設HPをご確認ください
[入園＋フリーパス料金（一般料金）]
・大人（中学生〜）3,800円
・小人（小学生） 3,200円
・幼児（3歳〜） 2,500円
・シニア（55歳〜）2,500円
※トワイライトパスは、閉園時間が18:00以降の営業日に、
15:00からの入園＋フリーパスの料金。
常時販売ではないため施設公式HPにて実施日をご確認ください。
[体むき出しゴンドラ「キョウテンジャー」]
・１ゴンドラ２人乗り（１人：500円）
※身長制限130cm以上、中学生未満は18歳以上の同伴が必要
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
営業詳細は、店舗・施設公式HPなどをご確認ください。