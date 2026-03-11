大阪府内で特定外来生物の「アライグマ」による被害が拡大している。

２０２４年度の農業被害額は８０００万円を超え、過去最悪となった。近年は都市近郊にも生息域を拡大させており、府は２６年度から、これまで防除計画の対象ではなかった大阪市域も含めた対策強化に乗り出す。（林興希）

北米原産のアライグマは１９７０年代のテレビアニメがきっかけで、ペットとして大量に輸入された。だが、飼い主が捨てることで野生化し、全国で繁殖が進んだ。各地で農作物の被害が相次ぎ、環境省は２００５年に輸入や飼育を禁じる特定外来生物に指定した。

府でもアライグマの生息数が拡大し、捕獲頭数も増えている。府が最初に防除計画を策定したのは０７年。それから捕獲頭数は右肩上がりで推移し、２４年度の捕獲頭数は３８１１頭と、１６年度と比べ約２倍に増えた。

農作物への被害も深刻化している。府の２４年度の被害額は８４０６万円と前年度（４０２２万円）から倍増した。獣種別で、アライグマによる被害は４割超と最大で、シカやイノシシを上回る被害額となった。

ブドウやスイカ、トウモロコシなどが食害に遭っており、「木登りが得意なため、侵入防止柵を設けていても被害に遭うケースがある」（府担当者）という。

府は、被害があった農家へ捕獲檻（おり）を貸し出し、市町村が回収する体制で捕獲を進めてきた。府の分析調査では、アライグマの生息密度は河内長野市、東大阪市、箕面市の順で高い。

しかし、生息域は近年、都市部の大阪市域にも拡大している。住宅に侵入し、天井裏での汚物やゴミをあさる被害が発生しており、動物由来の感染症の危険性も懸念されている。

府は、市街地の空き家や老朽化した建物などアライグマがねぐらにしやすい場所が増えていることが一因と見ている。

被害の拡大を踏まえ、府は今年２月、府下全域での対策を実施するとした防除計画の改定案をまとめた。これまで農地の少ない大阪市域は防除計画の対象外だったため、鳥獣保護法に基づき許可なしに捕獲はできなかったが、計画の対象になることで市内でも迅速な捕獲が可能になる。

改定案では、ＧＰＳ発信器をアライグマの個体に取り付けることで行動を科学的に分析し、効率のよい捕獲方法を検討する方針も盛り込んだ。動物由来の感染症についての調査は、実施地域の範囲を拡大する。

府動物愛護畜産課の担当者は「捕獲して数を減らすことが一番の対策。市街地に住んでいても人ごとと思わず、不安があれば市区町村の窓口に相談してほしい」としている。