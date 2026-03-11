騎馬武者が戦国絵巻を繰り広げる福島県相馬地方の伝統行事「相馬野馬追（のまおい）」。

南相馬市の星秀正さん（５８）は、東日本大震災の津波で犠牲となった妻さとみさん（当時４３歳）との思い出を胸に、毎年出場を続けている。野馬追は家族にとって一大イベントで、会場にはいつも声援を送るさとみさんの姿があった。妻の笑顔を思い浮かべ、「今年も天国で見守ってほしい」と願う。（南相馬通信部 薬袋大輝）

秀正さんは、中学卒業後に美容師を目指して努力を重ねたさとみさんの芯の強さにひかれ、３３歳の時に結婚。２年後には、長女の幸栄紀（さえき）さん（２３）が生まれた。さとみさんは子育てをしながら美容師を続け、２００７年に念願の美容室を同市の自宅隣に開いた。

さとみさんが、美容の仕事とともに夢中になったのが、秀正さんが２０歳から出場を続ける野馬追だった。甲冑（かっちゅう）を身に着けた騎馬武者が疾走する姿に、「勇壮でかっこいい」と魅了された。花火で打ち上げた旗を奪い合う「神旗争奪戦」では会場の最前列に陣取り、勝ち名乗りを上げる秀正さんの雄姿を見守った。

震災が起きたあの日、建設会社で働く秀正さんは、仕事先で激しい揺れに襲われた。「津波が来る、逃げろ」。海岸から約８００メートルの美容室で仕事中だったさとみさんにメールを送ったが、返信はなかった。

幸栄紀さんは小学校にいて無事だったが、自宅と美容室は津波に流されて跡形もなくなっていた。自宅周辺や海辺でさとみさんを捜し続けたが、見つかったのは愛用のハサミだけ。「もう捜す場所がない」。結婚記念日の１１月３日に死亡届を出した。

喪失感で心にぽっかりと穴が開き、「自分が自分ではないみたいだった」。幸栄紀さんを育てるために家事をこなし、夜に一人泣いた。それでも、馬に乗っている時だけは気が晴れた。手綱を握るうち、結婚当初から繰り返してきたさとみさんとの約束がよみがえった。野馬追で４００騎以上の騎馬武者行列を一番前で率いる「先頭御先乗（せんとうおさきの）り」を務めること――。

過去の活躍や出場実績が認められ、約束を果たせたのは震災から３年後の１４年。馬乗りにとって最高の名誉だ。「さとみもこの姿を見てくれているか」。空を見上げると、馬上からの景色がにじんだ。

大役を終え、野馬追からは引退するつもりだった。だが、当時小学５年だった幸栄紀さんから「一緒に出たい」と頼まれ、親子で出場するようになったことで気持ちも変わった。「野馬追に出続けたほうが、さとみも喜んでくれるんじゃないか」といまは思う。

震災から７年後、秀正さんは再婚し、新たな家庭を持った。高校１年で思春期だった幸栄紀さんも賛成してくれた。「生きがいも増えて幸せだと思えるようになったが、さとみのことを忘れたことはない」。新しい妻とともに毎日、仏壇にご飯と花を供える。

今年の野馬追は５月２３日に開幕する。秀正さんは心の中で語りかける。「あの日から１５年。野馬追の出場は次で３９回目だ。今年も活躍するから変わらず応援してくれよ」