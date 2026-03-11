WBCプールB米国―イタリア

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、イタリアが8-6で米国から大金星。3戦全勝とした。優勝候補筆頭とみられた米国は3勝1敗で1次ラウンド終了。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。イタリアのフランシスコ・セルベーリ監督が試合後の会見で喜びを語った。

先制したのはイタリア。2回、米国先発のマクリーン（メッツ）からイタリアの6番ティール（ホワイトソックス）が先制の一発。さらに走者を溜め、8番アントナッチが2ランを放ち、この回3点を先制した。4回にはカグリオーン（ロイヤルズ）が2ランで、5-0とリードを広げた。

米国は守備でも悪循環。6回1死一、二塁の場面では、投ゴロを捕ったケラー（フィリーズ）が併殺を狙って二塁に投げるも悪送球。二塁走者が生還した。さらに犠飛、ケラーの暴投などでイタリアが2点を追加し、6回を終え8-1とした。

イタリアは先発のローレンゼン（ロッキーズ）がジャッジ、ウィットJr.、シュワーバーらが並ぶ超強力打線相手に4回2/3を投げ、2安打無失点の好投。その後は米国のクロウ＝アームストロングに7回、9回に2打席連続アーチを被弾するも、計7投手の継投でリードを死守。最後は主将ジャッジを三振に斬り、大金星となった。

米専門局「MLBネットワーク」公式Xはイタリアのセルベーリ監督のインタビューを公開。米国撃破を振り返り、「スペクタクル、ファンタスティック、インクレディブル。それでも驚きはしていないよ。我々はとても才能あるチームだ。アントナッチ、ノーリ、ジャック、才能あふれる選手たちで実力がある。でも、信じられないほど素晴らしい気分だ」とチームを絶賛した。さらに「アメージングだよ。選手たちは素晴らしい仕事をしている。これを続けないとね。これで終わりじゃないから。明日にはまた難しい試合がある。（勝ち進めば）さらに厳しくなっていく。でも、我々は準備万端だよ」と喜びを語りつつ、次戦を見据えた。

イタリアはこれでプールB首位に浮上。ただイタリアが次戦のメキシコ戦に敗れると、メキシコも3勝1敗となり、米国含め3チームが勝率で並び、順位は失点率の差で決定する。同率チーム間の対戦で、守備アウト数あたりの失点数の少なさが適用され、米国はメキシコに3失点、イタリアに8失点。メキシコは米国に5失点。イタリアは米国に6失点となっている。メキシコ―イタリア戦の結果次第では、優勝候補・米国が1次ラウンドで敗退する可能性もある。



（THE ANSWER編集部）