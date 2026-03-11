3年5カ月ぶりにカムバックしたBLACKPINK（ブラックピンク）の3枚目のミニアルバム『DEADLINE』が、米国ビルボード（Billboard）チャートで好成績を続けている。

10日（現地時間）、ビルボードによると、タイトル曲『GO』は「ホット100」チャートで63位に初登場した。これはメンバーのソロ曲を除き、グループ通算11回目のチャートインであり、K−POP女性アーティストとして最多のチャートイン記録となる。

『DEADLINE』は、BLACKPINKが2022年にリリースした2枚目のフルアルバム『Born Pink』以来、3年5カ月ぶりに発表したアルバムだ。タイトル曲『GO』は、「Blackpink'll make ya GO（BLACKPINKがお前を狂わせるだろう）」と叫ぶ歌詞から、BLACKPINKらしい自信に満ちたエネルギーが感じられる。強烈なベースサウンドと中毒性のあるメロディが特徴だ。このほか、ハードスタイルのEDM『JUMP』、レトロなヒップホップ『Me and my』、希望的なメッセージを込めた『Champion』、繊細な感性が際立つ『Fxxxboy』など5曲が収録された。また、BLACKPINKは『GO』でビルボード・グローバル（Excl. U.S.）で13位を達成した。この曲はこれに先立ち、英国オフィシャル・シングル・チャート「トップ100」でも44位でデビューしている。

『DEADLINE』は今週、ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で8位を記録した。BLACKPINKが「Billboard 200」のトップ10に入るのは3回目だ。過去、同チャートでは2枚目のフルアルバム『Born Pink』が1位、1枚目のフルアルバム『THE ALBUM』が2位を記録している。同チャートへのランクイン自体は5回目。2枚目のミニアルバム『Kill This Love』は24位、1枚目のミニアルバム『SQUARE UP』が40位だった。

一方、Netflix（ネットフリックス）のアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）『Golden』は、「HOT 100」チャートで前週より2ランク下げた8位となり、37週連続のチャートインを果たした。また別のOST『How It's Done』は8ランク上昇の86位だった。

『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のOSTは、今週の「Billboard 200」で13位を記録した。同チャートではこのほか、ATEEZ（エイティーズ）の『GOLDEN HOUR : PART. 4』が109位、ENHYPEN（エンハイプン）の『THE SIN : VANISH』が135位とそれぞれ集計された。HYBE（ハイブ）の韓米合作ガールズグループ、KATSEYE（キャッツアイ）は『BEAUTIFUL CHAOS』が113位、『SIS（SOFT IS STRONG）』が173位となり、同チャートに2枚のアルバムをランクインさせた。