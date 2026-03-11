シールやマグネットなどの“おまけ”付きキッズメニュー！モスバーガー「コジコジ」コラボグッズ
モスバーガーが、さくらももこ先生原作の人気漫画「コジコジ」と初コラボレーション！
お子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、描き下ろしイラストの「コジコジ」グッズがおまけとして付いてきます☆
モスバーガー「コジコジ」コラボグッズ
提供期間：2026年3月18日（水）〜 5月下旬
種類：全4種（コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）、コジコジのシールいりかんケース、コジコジのおしゃべりマグネット、コジコジのモスチキンふせん）
コラボおまけ対象メニュー例：ワイワイモスチーズバーガーセット 540円〜660円（税込）／低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット 590円（税込）
対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
※数量に限りがあります。なくなり次第終了です
※コジコジ以外のおまけも選べます
※コジコジのおまけは単品での販売はしていません
※一部取り扱いのない店舗があります
モスバーガーが、さくらももこ先生原作の「コジコジ」との初めてのコラボレーションを実施！
お子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけがついてきます。
「コジコジ」は、さくらももこ原作のメルヘンの国を舞台にした作品です。
ギャグ作品でありながらも、“深読みしようと思えばどこまでも深い”「コジコジ」のキャラクター性と相まって、男児＆女児から大人まで楽しめる豊かな作品世界が展開されています。
今回のコラボレーションでは、「コジコジ」や仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、お子さん向けセットなどのおまけや、店内飲食の際にご提供するトレーマットに登場します。
対象のお子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、好きなおまけを1つ選べます！
また、お子さん向けのメニューである「モスワイワイセット」に、「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新しく仲間入り☆
モスワイワイセットはお子様に合わせてマスタードや生のオニオンを使用していない、優しい味付けのハンバーガーやチキンナゲットなどに、フレンチフライポテトとドリンク、親子で楽しめるオリジナルのおまけをセットにしたメニューです。
同時に紙パックのジュースとして「りんごジュース」も新たに発売されます。
※「モスバーガー＆カフェ」を含む一部店舗ではトレーマットの使用はありません。また、なくなり次第終了します
コジコジとぺたぺたシールぬりえ
ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」
モスバーガーのメニューや「コジコジ」が、かわいいタッチで描かれています。
コジコジのシールいりかんケース
描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」
缶の中にはモスバーガーのメニューと共に「ペロちゃん」や「やかん君」「次郎」たちが描かれています。
コジコジのおしゃべりマグネット
冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」
台座から切り離して使用できるシールが8枚セットになっています。
コジコジのモスチキンふせん
『モスチキンのマネをするコジコジ』をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」
台座を折り曲げると付箋を立てておけるスタンド仕様になっています。
新メニュー「ワイワイテリヤキバーガーセット／りんごジュース」
販売開始日：2026年3月18日（水）〜 ※定番メニュー
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
モスワイワイセットに「ワイワイテリヤキバーガーセット」が定番メニューとして新登場。
また、小さなお子さまにもうれしい、パックのりんごジュースも同日より販売されます☆
ワイワイテリヤキバーガーセット
価格：610円（税込）
セット内容：「ワイワイテリヤキバーガー」＋「フレンチフライポテトS」＋「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」または「りんごジュース」＋「おまけ」
テリヤキソースを絡めたパティに、細切りのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせてた「ワイワイテリヤキバーガーセット」
具材は定番メニューの「テリヤキバーガー」と同じですが、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なくして、お子さんが食べやすくなる工夫がされています。
※『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています
※「ワイワイテリヤキバーガー」単体での販売はありません
りんごジュース
価格：100円（税込）
りんご本来の味わいを生かした、すっきりと飲みやすい「りんごジュース」
小さなお子さんも飲みやすく、持ち歩きにも便利な紙パック入りです。
「コジコジ」とは
「ちびまる子ちゃん」の作者、さくらももこ先生が描くファンタジー×ナンセンスギャグの決定版「コジコジ」
舞台は“人間を楽しませる”という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。
年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体「コジコジ」と珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品です。
1994〜1997年に漫画連載、現在も「りぼん」にて不定期連載中。
1997年にアニメ化され全101話のロングラン放送を記録し、社会風刺も盛り込んだアニメ独自のストーリーも多数放送されました。
かわいらしくもシュールな世界観で大人にもファンの多い「コジコジ」グッズが、モスバーガーに初登場！
モスバーガーと「コジコジ」のコラボグッズは、2026年3月18日（水）から5月下旬まで、お子さん向けの「モスワイワイセット」や「低アレルゲンメニューセット」のおまけとして登場します。
※写真・イラストはイメージです
