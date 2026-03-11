岡本和真選手の入団が決まってから、日本語でも発信を行っているMLB・ブルージェイズの公式X(旧Twitter)。侍ジャパンでの岡本選手の躍動にも度々リアクションを見せていますが、この日の投稿はファンの関心を集めました。

前日10日のチェコ戦で村上宗隆選手が満塁HRを放ち、侍ジャパンでは岡本選手以外のメジャーリーガーがホームランを記録。ここまでの岡本選手は15打数2安打にとどまっており、打撃での躍動にも期待の声があがっています。そんな中、巨人でもチームメートだった菅野智之投手が自身のXを更新。岡本選手の写真を添えて「今日も守備お疲れ様でした！」と投稿し、打撃面へのイジりを含んだかのような言葉にファンからもツッコミの声があがりました。

するとブルージェイズはこの投稿を引用。「ありがとうございます！我々も和真の守備は素晴らしいと思います！」とコメントします。この言葉は、守備に対しての素直なリアクションなのか、イジりも含んだリアクションなのか…ファンからも注目の声が多くあがりました。

その後、ブルージェイズは岡本選手の好守備の様子を動画つきで投稿。「和真は素晴らしい守備を披露してます！」と再びチームメートの躍動をアピールしました。