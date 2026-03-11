イランへの攻撃を続けるアメリカのトランプ大統領が作戦について「まもなく終結する」との認識を示しました。原油価格が乱高下する中、私たちの生活にも影響が広がっています。

【写真を見る】攻撃を受けたイランの女子小学校

エネルギー価格の高騰に悩まされる町の人々

創業75年。三重県四日市市にある、地元の人たちの汗を流してきた銭湯「玉の湯」。

いま、エネルギー価格の行方に店主は頭を悩ませています。

「玉の湯」店主 田中茂毅さん

「これはボイラーになります。油を使っています」

銭湯に欠かせない設備ですが、主な燃料は重油。よぎるのは燃料高騰の記憶です。

「玉の湯」店主 田中さん（2025年10月）

「（ウクライナの）戦争が始まったころから高くなって、もうずっと上がったまま。（価格の差は）だいたい1.5倍。本当にこたえます」

ロシアによるウクライナ侵攻で燃料代は高騰。そしていま、イラン情勢の緊迫で再び、価格上昇への不安が広がっています。

「玉の湯」店主 田中さん

「やっぱり戦争があるたびに、重油などの値段は上がります」

情勢次第では、現在500円の大人料金の値上げも検討せざるを得ないといいます。

客

「値上げは仕方がないよね。（それでも）できることなら来たいです」

「値上げしないと銭湯が維持できないので、適正の価格で、もっと儲かってもらったらと思う」

すでに影響を受けている現場もあります。

都内のガソリンスタンドでは…

客

「急激に（値段が）上がり過ぎているのが困る」

こちらの店では、9日まで1リットル162円だったレギュラーガソリンを10円値上げし、172円にしました。さらに、13日からは15円の値上げを予定しています。

店長は、常連客に思わずグチをこぼします。

西綾瀬サービスステーション 三枝直樹店長

「ぶっちゃけ言うと、明日の仕入れ値は時価なんですよ。うちは寿司屋ではないです。ガソリンスタンドの仕入れで、値段が時価。いくらになるか分からないものを仕入れる。

トランプ大統領があんな感じだから、世界が振り回されるんですよ。本当に困りますよね」

トランプ大統領「作戦に携われて誇りに思う」 イラン国内の死者は1332人に

トランプ大統領の言動に金融市場も振り回されています。

9日、一時4000円以上値下がりした日経平均株価。10日は一転、一時1900円以上値上がりしました。

きっかけは、トランプ大統領の「戦争はほぼ完全に終結した」との発言です。

そのトランプ大統領は9日、「イランの軍事力を完全に殲滅した」として、作戦が順調だと強調しました。

トランプ大統領

「この作戦に携われて誇りに思う」

その“誇りに思う作戦”で多くの市民が犠牲に。イラン国内の死者は1332人にのぼっています。

市民

「亡くなったのは、きょうだいと甥です。この若者たちには何の罪があったのか。まだたくさん夢があったのに」

2月28日にイラン南部のミナブで撮影された攻撃される映像。AP通信によると、攻撃は立て続けに行われたとしています。そして、この場所にあるのがイランの革命防衛隊基地と隣接する女子小学校です。

その場所を撮影した攻撃後の衛星写真を見ると、破壊されているのが分かります。

瓦礫と化した校舎。子どもたちのものと思われる、リュックや文房具があります。ここでは児童ら175人が死亡しました。

市民

「私のかわいい娘は10歳なんです。どこを捜せばいいのか分からない」

「瓦礫の下で生徒は命を落としました。一般人なのに」

この攻撃について、トランプ大統領は当初「イランの仕業」と主張していました。

本当に「まもなく」終結？市場の動きがポイントになるか

――小学校を爆撃したのはアメリカですか？

トランプ大統領（7日）

「違う。知る限りやったのはイランだ」

ただ、ニューヨークタイムズ紙によると、着弾したのはトマホークミサイルで、イランもイスラエルも所有していないと報じています。さらに、アメリカはトマホークを発射する映像を公開してきました。

9日、この攻撃について改めて問われると…

トランプ大統領

「まだ調査中だと聞いたが、トマホークは他国でも使われている。多くの国がアメリカから買い、所有している」

またこの日、攻撃の終結についても言及。

――今週中にも終結しますか？

「いや…だが、もうすぐだ」

本当に「まもなく」終結させるのか。アメリカ政治に詳しい小谷教授は、原油価格など市場の動きが1つのポイントになると指摘します。

明海大学 小谷哲男教授

「（トランプ氏は）当初想定していたよりも、マーケットが強く反発をしていると考えているはずですから、できるだけ早くメンツを保てる形で戦闘終結に持っていきたいのだと思います」

ただ、イスラエルが早期の戦闘終結に同意しない可能性もあり、足並みは乱れ始めているとしています。

そして、イラン側も反撃を続けています。

イスラエル中部にある礼拝所への攻撃では、9人が死亡。攻撃は周辺国のアメリカ軍基地などにも拡大し、アメリカ軍は8日、作戦開始後の死者が7人になったと発表しました。

さらに、イラン革命防衛隊は10日、「戦争の終結はわれわれが決める」と攻撃を続ける姿勢を示しています。

トランプ大統領はFOXニュースのインタビューで、イランの指導者との対話について、「条件次第では可能だ」と述べました。トランプ大統領は「イラン側は対話を強く望んでいると聞いている」と明らかにするとともに、「我々にとって話し合いはもはや不要かもしれないが、可能性はある」としています。

ガソリン高騰でインフレも 日銀の動向は

藤森祥平キャスター：

9日、アメリカのヘグセス国防長官が会見を行いました。「最も激しい攻撃の日」になると述べて、イランへの攻撃をさらに強める姿勢を強調しました。

ヘグセス国防長官は、「アメリカ軍は勝利している」と述べるとともに、「イラン側はやけになって慌てふためいている」などと強調しました。

また、ヘグセス長官は、「イランが学校などの民間施設からミサイルを発射している」と非難し、さらに「最も激しい攻撃の日となるだろう。最も多くの戦闘機と爆撃機による、最も激しい攻撃が行われる」と述べ、さらに攻撃を強める姿勢を強調しました。

小川彩佳キャスター：

ここから攻撃の応酬がエスカレートするのか、気がかりです。専門家は戦闘終結のポイントは、「マーケットの動向」と言っていました。既にガソリンが高騰するなど、物価への影響が出てきています。

教育経済学者 中室牧子さん：

非常に難しい局面だと思います。現在起きているコストプッシュ型のインフレは、景気にも悪影響があるということが知られています。

インフレと同時に景気も悪くなることを「スタグフレーション」といいます。スタグフレーションへの対応は、一時的には金融政策で行います。しかし、インフレの場合は金利を上げる一方で、景気後退の場合は金利を下げる政策が必要なため、政策の方向が矛盾するジレンマが生じます。

今後、日銀がどういう政策をとるのか、原油価格の上昇が短期的に終わるのかどうかが非常に重要です。仮に、短期で終わると判断すれば、私は影響はさほど大きくならないと思います。一方、長期的に続くだろうと考え、インフレへの期待が上昇する場合は、日銀は更なる利上げのプレッシャーにさらされます。1970年代のオイルショックのときと同様、金利を強く引き上げ、結果更なる景気後退を伴うというような“痛みを伴う調整”が生じる可能性があります。

藤森キャスター：

能動的に手を打つのが非常に難しい状況が続くのですね。

中室さん：

今はトランプ大統領の今後の行動や発言を睨みながら、様々なシナリオを検討しておくことに尽きると思います。

小川キャスター：

先の選挙から国民からの物価高に対する声は大きくなっていますし、限界を迎えていますね。

中室さん：

しかしながら、こういう状況ではできることも限られているので、とにかくこの紛争が長期化しないように、短期で終わってもらうことが重要だと思います。

＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

中室牧子さん

教育経済学者 教育をデータで分析

著書「科学的根拠で子育て」