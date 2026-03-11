「ＷＢＣ・Ｂ組、米国６−８イタリア」（１０日、ヒューストン）

史上最強の呼び声も高かった米国代表がまさかの完敗。１次リーグを通算３勝１敗で終え、敗退危機に陥った。イタリアは３連勝を飾った。

序盤から歯車が狂い続けた。勝てば首位通過が決まる米国だったが、先発のマクリーンが誤算。二回にイタリアの６番・ティールの先制ソロ、８番アントナッチの２ランで３点を許した。さらに四回には２番手ヤーブローが７番カグリオンに２ランを浴びると、六回には守備の乱れもあり、さらに３失点。０−８とされた。

打線はロイヤルズのローテ投手であるイタリア先発ローレンゼンの前に５回途中２安打無失点に抑え込まれた。六回にヘンダーソンのソロで１点を返し、七回にはピート・クロウ＝アームストロングの３ランで逆襲。八回にも１点を奪ったが、３点を追う最終回にクロウ＝アームストロングの２打席連発で２点差に迫ったが、あと一歩及ばなかった。空振り三振で最後の打者となったジャッジはぼう然とした表情を浮かべた。

１１日に行われるメキシコ−イタリアでメキシコが勝利した場合、３勝１敗で米国、イタリア、メキシコが並び、当該対戦成績も１勝１敗で失点率での争いとなる。米国にとっては痛恨の８失点となった。イタリアが勝利した場合は１位イタリア、２位米国が通過となる。

◆３チームの失点状況

米国 １１失点（１８回）

イタリア ６失点（９回）

メキシコ ５失点（８回）