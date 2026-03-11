俳優の田中要次（62）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。実家で始めた新ビジネスを明かす場面があった。

この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する女優の鈴木保奈美とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。お互いの趣味の話題になる中、田中は「趣味って言えるかどうかわからない」としつつ「実家を民泊にして営業してるんです」と明かした。

田中の実家は長野県で築150年を超える元農家の古民家で現在

民泊「魯芭伍屋 6858」として営業している。

「（以前は）僕が住んでたんだけど、町が田舎暮らし体験事業っていうのをして、リフォームしたんです。それで返還されて、せっかくリフォームしてあったから、もったいないから、皆さんに使ってもらおうと思って、民泊にしたんです」と田中。「毎年草刈りのついでにリフォームしたりしてます」と話した。

自らのDIYをしてバーベキュースペースを作るなど手を入れているという。冬の間は営業しておらず、客としては「あんまり僕が宣伝してないから、月に一組くらいなんですけど」としつつ「1泊1万8000円くらいだったかな。1棟貸しなんで、人数の上限はしてないですね」と話した。