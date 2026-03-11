「1000円カットのお店、次行ったら出入り禁止になってました」と告白するのは、石破茂前総理のモノマネなどで知られる芸人・古賀シュウだ。

【映像】古賀シュウこだわりのヘアスタイル（実際の映像）

1000円カットでいったい何をやらかし、出禁となったのか。素顔の本人を直撃すると、古賀は「僕のこだわりが過ぎてしまい、担当者の方に迷惑をかけてしまって」と語る。

ヘアスタイルには強いこだわりがあるという古賀。そのこだわりがサイドの刈り上げで「生え際0.8ミリ、横1ミリ。グラデーションで3ミリ、5ミリ」と、ミリ単位で細かく調整していることを明かした。

普段、古賀は月に1回美容室でカットしたうえで、刈り上げ部分のみを週に1回1000円カットの店でこまめに刈り込んでいるという。

しかし、最近通い始めたばかりの1000円カット店を再訪したところ、「1000円カットでは前回のような細かすぎる要望には応えられません。今後は当店ではなく他のお店で行ってください」と言われ、古賀が「え！」と驚く事実上の出禁に。

古賀は「（前回は）担当の方が感じ良くて、要望に応えてくれてカットしてくれた。『こんな感じでいいですか？』と言われ『めちゃめちゃいいです、ありがとうございます』っていう感じで終わった」と語る。

前回は担当者が快く応じてくれたが、古賀の細かすぎる要望が1000円10分の店としては負担が大きかったためか、今後は応じられないと出禁を通達された形となった。

「やっぱり1000円カットだからそんなに要望言っちゃだめだし。本当に今回のことで反省しました」（古賀）

では、スピード重視の1000円カットはどこまで要望に応じてくれるのか。大手チェーンに取材を申し込んだが回答は得られず。そんな中、大手1000円カットに7年間勤務していたカット専門美容師のあおた氏がその内幕を教えてくれた。

あおた氏によると、理容師にとって「3ミリ」がひとつの分岐点になるという。「理容師ならわかるが、3ミリ以下ぐらいから一気に手数が増える。3ミリ以下はやらないというお店もある」。

あおた氏が勤務していた時はなんと1日最大59人、年間およそ1万人をカットしており、その数をさばくポイントは「カットの手数を増やさない」こと。古賀のような生え際0.8ミリ、横1ミリといった要望は、10分を基本単位とする店にとって経営リスクと捉えても無理はないという。

あおた氏は「（10分過ぎると）まだやってるのみたいな。他のスタッフとか、待っているお客様から遅いと思われている雰囲気は感じる。（古賀さんの時は）そのスタッフが何か思っているというより、上の人に『時間かけすぎ』『次はお断りしよう』と言われたのかもしれない」と指摘する。

一方で、客が気を使いすぎて細やかな注文をしてはいけないわけでもないという。「作業しているのが人間なので、いろいろなモチベーションで仕事をしていて、いろいろな人が働いている。たまたま時間をかけて上手に切ってくれる人にあたったらラッキーだったと思っていただいて」。

限られた時間の中、効率よく注文するには「一番間違いないのは自分の写真。過去の自分。しかもノーセットの写真を見せるのが間違いないと思う」と明かした。

古賀は「もういい年齢でもある大人が、適材適所、バランスを分かっていなくて、本当にご迷惑をおかけしました。以後、こんなことがないように気を付けたいと思います」と結んだ。

（『ABEMA的ニュースショー』より）