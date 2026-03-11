「高架化の効果」どんな感じ…？

西武鉄道は2026年3月5日、昨年2025年に実施した東村山駅付近の新宿線下り線の高架化について、道路渋滞の緩和など事業効果のデータを公表しました。

東村山駅（東京都東村山市）は西武新宿線、国分寺線、西武園線が交わる北多摩のジャンクション駅です。駅東側には主要な南北軸である府中街道が通るなど、地上交通の要衝となっていますが、3路線が複雑に乗り入れているため“開かずの踏切”も周囲には多い状態でした。

こうした状況の改善を見据え、西武鉄道は2013年度より東京都と東村山市と連携し、東村山駅とその周囲を高架化する事業に取り組んでいます。事業では駅舎のほか、乗り入れている新宿線2.3km、国分寺線0.8km、西武園線1.4kmの線路を高架化する計画。2025年6月29日には初弾として、新宿線下りの線路と駅ホームの一部が高架化されました。

高架化直前の2025年6月と、高架化後の2025年9月で交通状況を比較すると、1日当たりの踏切遮断時間は8時間18分から5時間43分へと、約3割減少したといいます。

また府中街道における平日1日の最大渋滞長も、南行きで700mから250mに、北行きが530mから200mに、それぞれ約6割短縮されました。連動して東村山駅前後の所要時間（新宿線・西武園線の分岐点付近から多摩湖線八坂駅付近まで）も南・北行きともに約3割短縮されました。

さらに西武鉄道が行ったアンケートでは、地元住民や事業者の約7割が踏切待ち時間の短縮や、渋滞緩和などの効果を実感しているとのこと。「踏切内で人や自転車が錯綜していたが、その状態も緩和され安全になった」（地元住民）、「交通の流れが良くなり、交通渋滞が緩和された」（消防署）、 「回送や運行の際の時間が読めるようになった」（バス事業者）などの声も寄せられたそうです。

西武鉄道は事業について、「引き続き、国分寺線、西武園線及び新宿線上り線についても、早期の高架化に向け、工事を進めていきます」とコメントしています。なお、高架化前の東村山駅は地上3面6線でしたが、高架化の完了後は2面4線に変わる計画です。