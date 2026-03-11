地元民も太鼓判！　静岡・熱海の新鮮地魚刺身をカジュアルに楽しむ贅沢時間

全店実食調査!『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海の鮮魚店『村越魚店』です。

祭りの屋台のような楽しさ

『村越魚店』では冷蔵ケースにある刺身類をすぐ横に設置した席で味わえ、なんだか祭りの屋台で飲んでる楽しさ。ドリンクは持ち込みなので近くのコンビニで購入すべし。

刺身盛合せ1000円、アジイカタタキ650円

『村越魚店』（手前）刺身盛合せ 1000円 （奥）アジイカタタキ 650円 糸川沿いにある地元客からも支持される鮮魚店だ。地魚も多く扱っていて鮮度抜群。お願いすると箸や醤油を付けてくれる

『村越魚店』

熱海『村越魚店』

［店名］『村越魚店』

［住所］静岡県熱海市中央町7-4

［電話］0557-82-4087

［営業時間］11時頃〜19時頃

［休日］日（水は不定休あり）

［交通］JR熱海駅から徒歩15分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、熱海の鮮魚店の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】自分好みのドリンクを持ち込んで、熱海の新鮮刺身を楽しむカジュアル魚屋（3枚）