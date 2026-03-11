「私の人生で最高の日の一つだ」米国を破り“大金星”のイタリア代表指揮官　米記者も興奮「WBC史上最大の番狂わせ」【WBC】

イタリア代表が米国を破る大金星を挙げた(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月10日、1次ラウンドB組でイタリアがアメリカを8−6で下し、大金星を挙げた。

【動画】最後はジャッジが空振り三振…米国がイタリアに敗れた瞬間を見る

優勝候補筆頭の米国を破るジャイアントキリングを達成するまさかの展開に、米記者も驚きの投稿をしている。

米メディア『USA Today』のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXで「イタリア、WBC史上最大の番狂わせを演じる。アメリカに8-6で勝利し、自国の野球界にとって史上最も偉大な白星を飾った」と興奮気味に伝えた。