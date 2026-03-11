【ダイソー】電子レンジ3分で“プロのようなかに玉”が！ これで失敗知らず「かに玉職人」
調理器具の中にもさまざまな便利グッズがあるダイソー。今話題なのが、電子レンジだけで簡単においしいかに玉ができる「かに玉職人」です。今回はその実力をご紹介します。
あんかけを作る容器（小）には、あんが流れ出やすいように注ぎ口があります。
かに玉を作る容器（大）は、出来上がったかに玉がはがれやすいように底に凹凸があります。
・生卵 2個
・ごま油 小さじ1
・かにかま 30g前後（パッケージのレシピには「かにかま4つ」と表示されています）
★水 大さじ3
★料理酒 大さじ1
★しょうゆ 大さじ1
★酢 小さじ1
★砂糖 小さじ1
・片栗粉 小さじ1
【作り方】
1. 容器（大）に生卵、ごま油、ほぐしたかにかまを入れてよく混ぜる
2. 容器（小）にあんの材料（★マーク）を入れてかき混ぜる
3. 容器（大）、ふた、その上に容器（小）の順で3つを重ねて、電子レンジ500Wで2分〜2分30秒加熱する
4. 電子レンジから取り出し、容器（小）のあんに片栗粉を加えてかき混ぜ、容器（小）のみ電子レンジ500Wで40秒再加熱する
5. 容器（大）からかに玉を出し、容器（小）のあんを上からまわしかけて出来上がり
1人分にちょうどいいサイズのかに玉を電子レンジで簡単に作れる、便利な「かに玉職人」。電子レンジ加熱なので、大きな失敗をすることもなく、料理初心者の人でもおいしいかに玉を作ることができますよ。ぜひダイソーでチェックしてみてください。
▼商品情報
商品名：かに玉職人
価格：税込220円
JANコード：4582281742627
材質：PP
商品サイズ：13.4×6.9×13.4cm
販売：ダイソー実店舗・ネットストア
(文:矢野 きくの)
