アニメ「遊☆戯☆王」の公式Xが11日に更新され、米ホワイトハウス公式Xが投稿した動画に同作の映像が使用された件について、「権利者の許諾なく使用されている」と表明した。

アニメ公式Xで「米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました」と報告。「本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません」と強調した。英語でも同様の投稿を行った。

ホワイトハウス公式Xは「JUSTICE THE AMERICAN WAY（米国流の正義）」との文言とともに動画を投稿。約40秒の動画は「遊☆戯☆王」のほか、映画「トップガン」「グラディエーター」などの作品と、爆撃映像が組み合わされる構成となっている。

ホワイトハウス公式Xは5日にもポケモンシリーズ初のスローライフゲーム「ぽこ あ ポケモン」をほうふつさせる画像を投稿し、物議を醸していた。中央には「make america great again(アメリカを再び偉大に)」の政治的スローガンが掲載されており、人気キャラクター「ピカチュウ」の姿も確認できる。