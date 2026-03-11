ゼッテリア、“サクッとジューシー”新たな2品が登場 『竜田チキンバーガーフェア』開催
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、18日から期間限定で『竜田チキンバーガーフェア』を開催し、「チキン南蛮 タルタルバーガー」と「油淋鶏バーガー」の新商品2品を販売する。
【写真】バンズからはみ出るほどBIG！チキン南蛮 タルタルバーガー
同フェアは、店内で手仕込みしたサクッとジューシーな竜田チキンを使用したバーガーを展開する企画。バンズからはみ出るほどの大きな竜田チキンが特徴で、食べ応えのあるメニューとして展開する。
「チキン南蛮 タルタルバーガー」は、醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉を店内で1枚ずつ衣付けして揚げた竜田チキンを使用。九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎなどを合わせた特製甘酢ダレをかけ、特製タルタルソースや千切りキャベツとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。本格的なチキン南蛮の味わいをバーガーで楽しめる商品で、価格は560円。
もう1つの「油淋鶏バーガー」は、竜田チキンに自社製の食べるラー油と白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせたメニュー。香ばしいニンニクの風味と程よい辛みの食べるラー油、シャキシャキとした白髪ねぎが竜田チキンの旨みを引き立てる。価格は590円。
いずれも、店内手仕込みならではのサクサクとした衣とジューシーな鶏肉の味わいを生かした期間限定メニューとして販売される。
