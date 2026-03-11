Photo: 三浦一紀

手軽に撮れるのがいいね。

今年のCP+で感じたのが、「トイデジが多いな」ということ。本格的なミラーレス一眼や高級コンデジもいいんですが、もっと気軽にパシャパシャ撮れて、ちょっと懐かしい画質のトイデジも、感情に訴えかけるものがあっていいですよね。

こちらの記事で紹介したトイデジ以外にも、ちょっと気になったものがあったのでご紹介します。

こーんなに小さいトイデジ。でも映りは結構しっかりしてるんだな、これが

しっかり画質の現代的トイデジ

Photo: 三浦一紀

AGFA PHOTOの「DC5500SL」は、トイデジというよりはコンパクトデジカメという佇まい。有効画素数500万画素のCMOS搭載で、補間画素数2400万画素相当での撮影ができます。

Photo: 三浦一紀

背面には2.4インチの液晶を搭載。普通に使いやすいカメラです。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

画質は超絶いいわけではありませんが、30万画素クラスのトイデジとは異なる、ちゃんとした感じ。普通に使えるカメラでしょう。

僕、古いAGFAのトイデジ持ってるんですが、結構味のある映りで好きなんですよね。こちらはどちらかというと、現代風。本体が薄くて軽いので、普段持ち運ぶお気軽カメラにいいと思います。

メーカー希望小売価格は1万3200円です。

ケンコーの「写ルンです」リスペクトカメラ

Photo: 三浦一紀

こちらはケンコーの「レトロデジ90」。見たとおり、「写ルンです」をモチーフにしたトイデジです。

有効画素数32万画素のCMOS搭載で、補間画素数は122万画素。色かぶりしてて、レトロな映り。でも、これはかなり味があって好きかも。ちなみに撮影時は、フィルム巻き上げダイヤル（っぽいもの）を巻き上げる必要があります。この辺も写ルンですね。

Photo: 三浦一紀

僕が刺さったのが、乾電池仕様なところ。単4電池3本で動きます。乾電池で動く機器って、バッテリー入手の心配がなくて好きです。

こちら2026年は3月19日発売予定となっています。価格はオープン。