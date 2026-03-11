¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÇÈÍð ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÇÔ¤ì¤ë¡Ä£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡£×£Â£Ã¤ÇÂçÇÈÍð¡£ºÇ¶¯Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÊÆ¹ñ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¤À¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£¶¡½£¸¤ÇÇÔ¤ì¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÂÁÈ¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£³Ï¢¾¡¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÍâ£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂÐ¥á¥¥·¥³¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²óÉ½¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ£°¡½£¸¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¡£ÀèÈ¯¥í¥ì¥ó¥¼¥ó¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤ÎÁ°¤Ë£´²ó£²¡¿£³¤ò»¶È¯£²°ÂÂÇ¡£½é°ÂÂÇ¤Ï£±£°¿ÍÌÜ¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â³«»Ï¤Ï£¶²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à¸å¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤¬Ãæ·ø¤Ø¥½¥íÃÆ¡££·²ó¤ÏÆó»àÌµÁö¼Ô¤«¤éÏ¢Â³Ä¹Ã»ÂÇ¤ÇÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹¡á£Ð£Ã£Á¡Ë¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø¹â¡¹¤È£³¥é¥ó¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯£¸²ó¤ÏÀèÆ¬¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ï½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ»°¥´¥í¡£ÈùÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡¢¥¹¥ß¥¹¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬±¦Á°ÂÇ¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬º¸Á°Å¬»þ¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤ÈÂÇÀÊ¤ÏÂåÂÇ¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡£µå¾ì¤ÏÂçÀ¼±ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÀõ¤¤º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤ÏÀèÆ¬¥Á¥å¥é¥ó¥°¤ÏÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Ð£Ã£Á¤Ï±¦ÍãÀÊ¤Ø£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ò±¿¤Ó¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡£¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ïà¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«á¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¡Ö£Õ£Ó£Á¡×¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï½é²ó¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²óÆó»à¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¡£¥¢¥ó¥È¥Ê¥Ã¥Á¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡££´²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥ä¡¼¥Ö¥í¡¼¤¬ÀèÆ¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¥«¥°¥ê¥ª¥ó¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤Ë£²¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡££¶²ó¤â£³ÈÖ¼ê¤Î¥±¥é¡¼¤¬°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÅê¥´¥í¤òÆóÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¤Æ£°¡½£¶¡£¤µ¤é¤Ëµ¾Èô¤ÈË½Åê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¼ºÅÀ¤·¤Æ£°¡½£¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ë¾¡¤Æ¤Ð£´Ï¢¾¡¤Ç¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Âè£²¥·¡¼¥É¤Ç¿Ê½Ð¡£°ìÊý¡¢¥á¥¥·¥³¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð£³¾¡£±ÇÔ¤Ç£³¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Åö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬£±¾¡£±ÇÔ¤Î¤¿¤á¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤Î¼ºÅÀÎ¨¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï£´»î¹ç¤Ç·×£±£·¼ºÅÀ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï£³»î¹ç¤Ç·×£±£°¼ºÅÀ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï£³»î¹ç¤Ç·×£·¼ºÅÀ¡£Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÊÆ¹ñ¤¬£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£