Stray Kids・フィリックス、“ファンタジー級”美貌でパリの視線を独占！K-POP豪華共演SHOTも話題

Stray Kidsのフィリックスが、パリで圧倒的なオーラを放った。

フィリックスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】フィリックス、“ファンタジー級”美貌でパリの視線独占

公開された写真は、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」の2026年秋冬コレクションショーに出席した際に撮影されたものだ。

フィリックスは、ホワイトのインナーにブラックジャケットを羽織り、ダメージデニムを合わせたシックな装いを披露。ハイトーンのシルバーヘアを無造作に流したスタイリングが彼の端正な顔立ちをより一層引き立て、ファンタジーの世界から抜け出したかのような非現実的な美しさを放っている。

また、BLACKPINK・リサとの2ショットも公開され、K-POP界を代表するアイコンの豪華な共演として話題を集めている。

（写真＝フィリックスInstagram）

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは3月28日・29日、4月4日・5日に仁川・インスパイアアリーナで、6度目となる公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。