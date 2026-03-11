からかわれた直後にブチ切れ　ライブ配信中に女性の髪をつかみ暴行した韓国タレントが炎上

飲酒運転と逃走で物議を醸したタレントのMCディンドン（46、本名ホ・ヨンウン）が、今度は生配信中の暴行で再び波紋を広げている。

女性配信者の髪をつかむ衝撃的な場面まで映し出され、視聴者に大きな衝撃を与えた。

【画像】MCディンドン、生配信中に女性を暴行

最近行われた、投げ銭ランキングをリアルタイムで公開して競わせる形式のいわゆる「エクセル配信」に出演したMCディンドンは、共演していた女性配信者と言い争いになり、暴行を加えた。

その女性が過去の「飲酒運転」と「逃走」事件に言及し、からかうような冗談を飛ばしたことで、MCディンドンは瞬間的に感情を爆発させた。彼は生配信中にもかかわらず、その女性の髪をつかんで暴行を加え、視聴者を驚かせた。

その後、いったん席を外していたMCディンドンは再びカメラの前に立った。

そして涙を浮かべながら、「1年半の間、仕事が一つもなかったが、ようやく一生懸命生きる姿をお見せしようとしていたのに、急にそんな話をされたので感情が高ぶった」とし、「二度と酒を飲んで運転しない」と語った。

（画像＝オンラインコミュニティ）問題のシーン

MCディンドンは2022年2月、ソウル市で泥酔状態のまま車を運転し、通報を受けて出動した警察の飲酒測定を拒否して逃走し、逮捕された。その後、懲役1年6カ月、執行猶予2年を宣告された。

自粛期間を経て、最近になって『現役歌王』シーズン3の事前MCとして活動するなど、慎重に復帰の兆しを見せていた。

しかし今回の暴行で、再び厳しい視線にさらされるのは避けられそうにない。