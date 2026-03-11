&TEAM・ILLIT・CORTISら出演決定！「2026 Weverse Con Festival」、第1弾ラインナップ発表

HYBEが主催する夏の音楽フェスティバル「2026 Weverse Con Festival」が、6月6日・7日の2日間、韓国・ソウルのオリンピック公園で開催される。

これに先立ち、音楽シーンの最前線を走る第1弾ラインナップ計10組が発表された。

今回のラインナップは、ジャンルや世代、さらにはリアリティの境界までをも超えた豪華な顔ぶれだ。

まず、日本を拠点にグローバルな快進撃を続ける&TEAMが4年連続の出演を決定。日韓でミリオンセラーを達成し、アジアツアーを控える彼らが、より深化させたパフォーマンスを披露する。

「2026 Weverse Con Festival」第1弾ラインナップポスター

また、デビュー直後からアメリカ「ビルボード200」で15位にランクインし、累計販売数200万枚を突破した“怪物新人”CORTISが初参戦するほか、バーチャルアーティストとして初のミリオンセラーを記録したPLAVEが、最新の映像技術を駆使したステージで観客を魅了する。

次世代を担うグループの活躍も見逃せない。3度目のワールドツアーを終えたP1Harmonyや、デビューから3年連続出演となるILLIT、さらにサバイバル番組『UNIVERSE LEAGUE』から誕生し、デビュー10日で3冠を達成したAHOFが、フェスならではの熱狂を届ける。

バンド勢では、正統派ロックのTOUCHEDや、ワールドツアーを経て成長を遂げたQWERが、強烈で清涼なサウンドを響かせる予定だ。

さらに、圧倒的な歌唱力を誇るソロアーティストたちが夏の夜を彩る。初のソロワールドツアーを成功させた「ボーカルクイーン」ことWENDYが初参加し、その歌声の真髄を披露。

昨年に続き出演するBTOBのイ・チャンソプは、単独コンサートやミュージカルで鍛え上げた安定したライブパフォーマンスで、会場を一体にするステージを約束している。

なお、「2026 Weverse Con Festival」第2弾ラインナップは3月、最終ラインナップは4月に公開される予定だ。

チケット予約などの詳細は、公式サイトやWeverse内の「Weverse Zone」コミュニティで順次案内される。