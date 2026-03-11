【ゼッテリア】店内手仕込みのBIGな竜田チキンが登場する「チキン南蛮 タルタルバーガー」、「油淋鶏バーガー」新発売

ハンバーガーチェーンの「ゼッテリア」は3月18日から期間限定で、「竜田チキンバーガーフェア」を開催し、新商品2品を販売する。

「竜田チキンバーガーフェア」では、店内で1枚ずつ衣付けして揚げた、サクッとジューシーな竜田チキンを楽しめる。ラインアップは、特製甘酢ダレと特製タルタルソースを合わせた「チキン南蛮 タルタルバーガー」(税込560円)と、自社製の食べるラー油や白髪ねぎを合わせた「油淋鶏バーガー」(税込590円)の2種。バンズからはみ出るほどのボリューム感が特徴となっている。

一部店舗を除く246店舗で販売予定。4月中旬まで販売予定で、なくなり次第終了となっている。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆チキン南蛮 タルタルバーガー

価格:560円

醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉の竜田チキンに、九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎなどを合わせた特製甘酢ダレをかけ、特製タルタルソース、千切りキャベツとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだハンバーガー。

◆油淋鶏バーガー

価格:590円

竜田チキンに自社製の食べるラー油やシャキシャキ食感の白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせた一品。食べるラー油の香ばしいニンニクの味わいと程よい辛み、白髪ねぎの風味が竜田チキンの旨みを引き立てる仕上がりとなっている。