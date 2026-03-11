訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？ スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。ネパール人女性は、時間厳守がマストな日本社会の厳しさに戸惑いながらも、日本人の優しさに感謝している。

「ブダ・ニルです」「シュレスタ・ギャニマヤです」と日本風に姓・名の順で自己紹介してくれたネパール人女性２人組。観光客ではなく、来日丸１年の留学生で「桜川（大阪市浪速区）の学校で勉強しています。日本語は漢字がとても難しい」という。ともに総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」道頓堀店の採用面接のためにやってきており、履歴書を携えていた。

ところが約束の時間より早く来すぎてしまい、出直しを命じられた。「日本はルールが厳しいです。１２時に待ち合わせなら、１１時５０分に来ないとダメ。早過ぎてもダメ。ネパールなら１２時３０分でも大丈夫なのに」とニルさんは苦笑いした。「でもネパールより安全。ネパールでは夜に女の子が１人で出歩くのは危ないけど、日本は大丈夫」とギャニマヤさん。夜にコンビニやスーパーに行くのが楽しいのだという。

では日本のコンビニやスーパーで何を買うのか。「日本の食べ物です。（インスタント）ラーメンとか。特に『辛ラーメン』が好き。とても辛いから。うどんも好きですが（スパイスを）たくさん入れて辛くして食べます」

ネパール人は世界有数の辛いもの好き国民とは聞くが…。ん？ 今「日本の『辛ラーメン』」って言った？ それは韓国の食品メーカーの商品ですよ。「えっ！ そうなの？ 知らなかった！」とギャニマヤさんは楽しそうに笑った。

多くのネパール人は、母国にはない電車に乗ることが苦手だという。「（なんば）駅に着いて（スマホの）地図を見ても『ドン・キホーテ』がどこか分かりませんでした。ですから（近くにいた女性に）『すみません。どこですか？』って聞いたら、ここまで連れてきれくれました。日本人、親切な人が多いです」。異国で多くのことを学んでいる。