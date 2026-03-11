◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 イスラエル６―２オランダ（１０日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１次ラウンド突破を目指したオランダは、日本の楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ監督（４８）がＷＢＣで初采配を振るうも１勝３敗で敗退した。「走者がいる場面で打てなければ得点は入らない。アウトにするべきところで（いい）プレーをしなければ勝つのは難しい。選手たちは皆、最初から波に乗れなかったのかを理解している」と敗因を語った。

それでも現在、ダイヤモンドバックスのマイナーに所属する２２歳の息子ドルー・ジョーンズ（２０２２年１巡目指名）がこの日１番で４四球を選んだことには「彼は何ができるかを示して見せた。彼にはいつも『努力すればそれは報われる』と言っている。努力を積み重ねれば長期的に必ず報われるとね」と期待を込めた。

オランダ領キュラソー出身で、今年１月には野球殿堂入りも果たした。本国では誰からも愛されるレジェンド。「２年間日本でプレーしたが、彼らの仕事への取り組み方が好きで（日本で）とても多くのことを学んだ。私が（日米野球で）来日した時よりも年々、上達を続けている」と、ＷＢＣ連覇を狙う日本野球の強さを語っていた。