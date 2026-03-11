北海道にある私立高校に通っていた元生徒の女性が、同校の講師だった漫画家の男性から在学中に性被害を受けたと訴えている問題をめぐり、女性の代理人をつとめる弁護士らが、講師から性被害を受けた人たちを支援する会を設立する方針であることがわかった。

『はじめの一歩』で知られる漫画家の森川ジョージ氏が3月11日、女性の代理人とやり取りしたメールを公開し、支援する会への賛同を呼びかけた。

●同じ講師や他の教員から性被害を受けた人も支援へ

森川氏がXに投稿した内容によると、設立される会は、すでに原告として裁判を起こしている元生徒の女性だけでなく、同じ講師や、他の教員から性被害を受けた人たちも支援の対象とする予定だという。

寄付口座を設け、集まった寄付金はまず、すでに被害が明らかになっている元生徒の女性が控訴審に臨むために必要な弁護士費用や交通費など、裁判に関する費用にあてる方針だという。

また、被害者の体調が回復した場合には、「学び直しに必要な学費に使わせて頂くこともあり得る」としている。

●「経済的な事情で裁判などを諦める人が多くいる」

代理人の弁護士はこれまでに多くの性被害事件の裁判に携わってきたといい、「経済的な事情で訴訟等をあきらめなければならない方も多々おられます」と指摘する。

裁判を起こす際には勝訴できる可能性などを慎重に判断する必要があるとしたうえで、「自分の人生を取り戻すために、そのままにしたくないという方に支援の枠組みがあれば、と思うことがあります」と支援の会の必要性に言及しているという。

弁護団は現在、支援の会専用の口座開設などの準備を進めており、当面は被害者代理人の小竹広子弁護士の預り金口座で寄付を受け付けるとしている。

小竹弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「個人としてではなく、広く若い被害者たちにとって役に立つものにしたいというのが被害者の意向です」と述べた。