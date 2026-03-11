ミモレストア限定♡FLORALE LUXEと作る大人のラクで美しいランジェリー

講談社が運営する「ミモレストア」から、大人の女性に向けた特別なランジェリーが登場しました。世界的ランジェリーメーカー・トリンプのプレミアムブランド「FLORALE LUXE」とのコラボにより誕生したのは、“ラクでおしゃれで美しい”を叶えるブラ＆ショーツ。ミモレのオンラインコミュニティ「ミモレ編集室」のリアルな声をもとに開発された、大人世代の体にやさしく寄り添うランジェリーです♡

FLORALE LUXE×ミモレの特別コラボ



今回登場したのは、トリンプの最上級ライン「フロラーレリュクス」の中でも人気の「5011」シリーズ。

セルリアの花をテーマにした繊細で優美なデザインが特徴で、ブラとショーツにはオリジナルのストレッチリバーレースを贅沢に使用しています。

ミモレコラボならではのスペシャルカラーは、ピスタチオのような優しいグリーン。マスタードやミモザを思わせる落ち着いたニュアンスカラーで、他にはない上品な印象に仕上がっています。

洋服の延長のような感覚で身につけられる、自然でエレガントなデザインです。

ちびまる子ちゃん×チチカカ40周年コラボ♡カラフルで遊び心いっぱいの限定アイテム

ラクなのに美しいバストライン



ブラジャーはワイヤー入りながら、ブラキャミのような快適な着け心地を実現。3/4カップ設計で自然な丸みのあるバストラインをつくり、無理なく美しいシルエットをキープします。

ゆるやかで浅めのU字ワイヤーがバストを優しく包み込み、締め付け感を軽減。さらに、レースの内側には二重のチュールを配置し、チクチク感を抑えながらサイドをしっかりサポートします。

ストレッチ性のあるテープ仕様で段差もできにくく、快適なフィット感を実現しています。

ショーツは、ヒップを締め付けず包み込む快適設計。光沢が美しいマイクロファイバー素材を使用し、なめらかな肌触りと優れた伸縮性が魅力です。

ストリングタイプは安定感のある幅広デザインで、ズレにくくすっきりフィット。どちらも腰骨まわりに縫い目がない仕様で、ボトムを重ねてもラインが気になりません。

商品ラインナップ



【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】フロラーレリュクス5011ブラジャー（パッドなし）1785（マスタード系）



販売価格：C 16,500円（税込）／D・E 17,050円（税込）

サイズ：C65・C70・C75・C80／D65・D70・D75・D80／E65・E70・E75・E80

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】フロラーレリュクス5011レギュラーショーツ1785（マスタード系）



販売価格：7,700円（税込）

サイズ：M／L

【FLORALE LUXE×mi-molletコラボ】フロラーレリュクス5011ストリング1785（マスタード系）



販売価格：7,700円（税込）

サイズ：M

大人女性に寄り添うランジェリー



FLORALE LUXEとミモレストアのコラボによって誕生した今回のランジェリーは、ラクな着け心地と上品な美しさを両立した大人のための一枚。

繊細なレースデザインと快適なフィット感で、毎日の装いをさりげなく格上げしてくれます。

美しいランジェリーを楽しみたい方はもちろん、ブラを見直したいと感じている方にもおすすめ♡ミモレストアでぜひチェックしてみてください♪