フジテレビは11日、同局のアニメ枠「ノイタミナ」にて放送中のTVアニメ「ハイスクール！奇面組」（金曜後11・30）の13日放送の第10話にお笑いコンビ「ツートライブ」がゲスト出演すると発表した。

同作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて「3年奇面組」として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い「ハイスクール！奇面組」と改題され大ヒットした新沢基栄氏の漫画が原作。一応中学（いちおうちゅうがく）に通う、一堂零（いちどう・れい／CV関智一）らからなる5人組「奇面組」が、“ブサイク”であることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、“個性”を活かして次々と奇抜な行動をとり、周囲の人々を常に驚かせ、困らせ、ときに笑わせる姿を、ハイテンションでテンポよく、エネルギッシュに描くコメディー作品だ。

そして、13日放送の第10話に、ツートライブがゲスト出演することが決定した。ツートライブは、昨年開催された結成16年以上の漫才師たちによる漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」で優勝。そんな2人が声優としてアニメに出演するのは今回が初めて。それぞれ2キャラクターずつ、計4キャラクターを演じており、たかのりはライダー役と男役を、周平魂は老人役と弁慶ロボ役を担当した。

▼ツートライブのコメント

――出演オファーが来たときのお気持ちは？

周平魂「（1985年版のアニメを）むちゃくちゃ見ていた記憶があって、当時見ていた作品に出演できるということで“うれしい！と思いました」

たかのり「声優デビューが往年のギャグ漫画だというのはうれしいですよね。スケジュールにこの収録が入っていたとき、“なんで？！”とびっくりしました（笑い）」

周平魂「『THE SECOND』の方が頑張ってくれたって噂（うわさ）に聞いて……」

たかのり「いや、本当に優勝してよかったな」

――アフレコ収録はいかがでしたか？

たかのり「“あんなに声出すんだ！”と。芝居の声というより大きな声で、届けるようにしていいんですね」

周平魂「声を出しているつもりだけど届いてない気がしてくるんですよね。遠いところにいるような。短いセリフなのに“喉潰れるで？”と思いました（笑い）。（一堂零役の）関智一さんは声が通るし、臨場感がすごかったです。自分の声には臨場感がないです」

――奇面組は5人組で日々楽しく過ごしていますが、最近「コンビでよかった」と思ったことはありますか？

たかのり「ここ（アフレコスタジオ）に入ってきたとき思いましたよ。“1人だったらやばい！”って（笑）。実は今日、マネージャーも体調不良で来られなくて。こういうお笑いではない現場に来たときに感じますね」

周平魂「営業で行く初めての現場とか。ピンの人ってすごいなって思いますね」

たかのり「よしもと祇園花月で前説をやっていたとき、相方が寝坊して僕が1人でやることになって。何もできなかったし、本当に恐ろしかった……」

周平魂「ミスりまくっても、怒られても、相方がいれば笑い話にできるという保険がある。そういう意味では、僕はたかのりと1本のホットドッグを食べているようなところはありますよね。ホットドッグの端、文字通り俺も一端を担ってるんだなって」

――それでは最後に、これから作品をご覧になる方に向けてメッセージをお願いします。

周平魂「第10話、僕たちは数秒しか出てこないので聞き逃さないように、間違ってもホットドッグ食べながら見ないで、集中して見てください」

たかのり「40年前の作品ではあるものの、今の時代とリンクする、全世代が楽しめる作品となっているので、僕らの声も探しながら見てもらえたらうれしいです！」