“スヌーピーのビッグトート”が登場！ 『PEANUTS』×「FURFUR」コラボコレクションから
「FURFUR（ファーファー）」と『PEANUTS』のコラボコレクションが、3月12日（木）から、「FURFUR」公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」で発売。3月14日（土）より全国の「FURFUR」店舗で発売される。
【写真】トートバッグは全3色！ 『PEANUTS』コラボアイテム4型一覧
■春コーデのアクセントに
今回登場するのは、スヌーピーとハートモチーフをあしらった愛らしいアイテム全4型が展開されるカプセルコレクション。
ラインナップには、ビビッドなハートモチーフとスヌーピーの総柄が華やかなTシャツや、フロントの衿ぐりにアクセントのスカラップ刺しゅうを施したキャミソールなど、春コーデの主役にもなるアイテムがそろう。
また、ヴィンテージ風加工を施したスヌーピーと赤いハートモチーフを大胆にデザインしたパーカーは、ホワイト、ブラック、ブルーの3色を用意。
さらに、大判のチェック柄生地にスヌーピーのプリントが映えるビッグサイズのトートバッグは、広いマチと内ポケットが付いた、リゾートやレジャーシーンにも便利なアイテムとなっている。
