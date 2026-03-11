3月9日に富士山で登山をしていた外国人3人の内2人が滑落し、1人が重体となっている事故で、登山者が富士山を訪れた目的について「スキー登山のため」と警察に話していることがわかりました。3人は山頂からスキーで下山していたということです。

【写真を見る】病院に運ばれる滑落した外国人登山者

3月9日午後3時頃、富士山で登山をしていた外国人3人組のうち男女2人が滑落しました。

滑落したのはスウェーデン国籍の女性(23)とニュージーランド国籍の男性(51)で、女性は意識不明の重体、男性は重傷の模様です。

警察によりますと、登山者は富士山に登った理由について、「スキー登山のため」と話しているということです。

3人は3月9日未明に徒歩で富士山に登り始めて、山頂まで登頂しました。

その後、スキーで富士宮ルートの元祖七合目まで下山したものの、岩場で滑ることができなくなったため、スキー板を外している時に23歳の女性がバランスを崩して滑落したということです。

その様子を目撃した51歳の男性が女性を止めようとしたところ、男性もバランスを崩して滑落したということです。

2人が滑落した様子を見て、一緒にいた外国人の女性が友人を通じて「2人が行方不明になった」と警察に通報しました。

2人は数百メートル滑落していて、通報を受けて静岡県警察山岳遭難救助隊21人が出動しました。

9日午後10時40分頃、静岡県警の山岳遭難救助隊員が富士山宝永第一火口付近で動けなくなった2人を発見し、夜通しで運んで救助しました。

3人は仕事のために来日し、短期滞在の予定で、登山の装備品はしっかりしていたということです。

登山道の冬季閉鎖が始まった2025年9月11日から2026年3月9日までに富士山で発生した事故は4件発生しています。事故はすべて滑落によるもので、1人が死亡しています。

警察は冬の富士山では一度滑落すると止まることが出来ずに数キロメートル滑落することもあると注意を呼び掛けています。