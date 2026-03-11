女優の鈴木保奈美（59）が11日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。実は中学生の頃から続けていることを明かした。

この日、来月開幕する舞台「汗が目に入っただけ」で共演する俳優の田中要次とともに「ぽいぽい」トークのゲストとして出演。MCの「ハライチ」澤部佑から「保奈美さん、なんか趣味があるって」と振られるも、鈴木は「全然趣味じゃないんですけど」としつつ「どうしてもこれを言ってくださいって言われたのが、（新聞に掲載される）毎年、大学共通テストの英語の試験に挑戦しています」とした。

スタジオから驚きの声が上がる中、「今年は80何点とかだったんですけど、ちょっとでも、落ちてるんですよ、自分的には。物凄い衰えを感じて反省しているところなんです。MAXは90何点か」ともらした。

澤部が「めっちゃ凄くないですか？」と驚くと、鈴木は「でも友達のお嬢さん、受験生に“私達は真剣にやってるのに、そんなおばさん遊びでやめてちょうだい”って怒られました」と苦笑した。

やるようになったきっかけは中学生の頃だそうで、「中学生の頃に、母が“ちょっと腕試しでやってみれば”って言い出して。一応、挑戦みたいな」とした。

英語については「全然できないんですよ。単に独学というか、YouTube見たりとかぐらいですけれども」と鈴木。「点数取れても、別に私海外旅行に行ってペラペラ英語しゃべれるわけではないので、この受験英語が、いかに実践であまり使えないかっていう、生きた見本、ちょっと疑問を呈しているんですけれども。いいんでしょうか、この教育でって。こんなになりますよって。よくない証拠」と笑った。