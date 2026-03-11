¡ÚReFa¡ßLEXUS¡ÛÈþÍÆ¥¿¥ª¥ë2¼ïÎà¤òÈ¯Çä - Í¥¤ì¤¿µÛ¿åÀ¤ÈËà»¤¤Î¾¯¤Ê¤¤È©¿¨¤ê
MTG¤Ï3·î¡¢ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆ¥ê¥Í¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡ÖReFa LINEN¡×¤è¤ê¡¢¡ÖLEXUS¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥Ø¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(7,900±ß)¤È¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(17,300±ß)¤òÁ´¹ñ¤ÎLEXUSÈÎÇäÅ¹¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(7,900±ß)¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡×(17,300±ß)
LEXUS¤Ï¡¢"Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ë¡£"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡ÖLEXUS collection¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ReFa LINEN¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È±¤ÈÈ©¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÈþÍÆÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢LEXUS¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢ReFa LINEN¤ÎÈþÍÆ»ëÅÀ¤Ç¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÀß·×¤¬Í»¹ç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤ÎÈþÍÆ¥¿¥ª¥ë¤¬LEXUS collection¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Î2¼ïÎà¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿µÛ¿åÀ¤ÈËà»¤¤Î¾¯¤Ê¤¤È©¿¨¤ê¤òÄÉµá¡£¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤Ë¤è¤ëËà»¤¥À¥á¡¼¥¸¤òÄã¸º¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤¬34¡ß80Ñ¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï70¡ß140Ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Î·ÇºÜ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î¡Á9·î¤Þ¤Ç¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
