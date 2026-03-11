¡ÖÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡×¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë! ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É10Å¹ÊÞ¤¬³«¶È¤Ø
ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤Ï3·î30Æü¡¢¡ÖÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò´Þ¤à10Å¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Ê¿Æü¤Ï¼þÊÕ¤ÇÆ¯¤¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥é¥ó¥Á¤ä»Å»öµ¢¤ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢²ñ¿©¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¡£µÙÆü¤Ï¶áÎÙµï½»¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ä¡¢¼ñÌ£¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉÊÀî¤òË¬¤ì¤ëÍè³¹¼Ô¤¬¡¢¿©»ö¤ä¥«¥Õ¥§ÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Shop¡õRestaurantÅïB1³¬¤«¤é5³¬¤ª¤è¤ÓBÅïB1³¬¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×
¡û¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¿©¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¡ÖSHINATERRACE KITCHEN¡×¡£³ÆÅ¹ÊÞÀìÍÑÀÊ¤È¹ç¤ï¤»105ÀÊ298.12Ö¤Î¹¤µ¤òÈ÷¤¨¤ëÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀË¤«¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Â·¤¤¡¢Æü¾ï¤Î¥é¥ó¥Á¤«¤é»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¨¤ë¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²°Æâ¤Î¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤ä²°³°¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00¡Á23:00¤Þ¤Ç(³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)¡£
SHINATERRACE KITCHEN
¡ûÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÃÂÀ¸
ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±ØÄ¾·ë¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖYONA YONA TOKYO BREWERY¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¾úÂ¤½ê¤òÊ»Àß¤·¡¢¥ä¥Ã¥Û¡¼¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¤¬¾úÂ¤¤òÃ´Åö¡£¥¿¥ó¥¯¤«¤éÃ®µÍ¤á»ÅÎ©¤Æ¤Îµæ¶Ë¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìó30¤Î¥¿¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Ð¡¼¤äDJ¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢"¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤"»Å³Ý¤±¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤âÌ¥ÎÏ¡£¸ÂÄê¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¡¼¥É¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º¸¤«¤é:¡Ö¹ñ»º·Ü¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×(¥¯¥©¡¼¥¿¡¼1,700±ß¡¢¥Ï¡¼¥Õ2,900±ß¡¢±ã¥µ¥¤¥º6,500±ß)/¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡×(¥¹¥â¡¼¥ë700±ß¡Á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼950±ß¡Á¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥È1,250±ß¡Á)/¡Ö¼«²ÈÀ½¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×(1ËÜ900±ß)
¡û¤½¤ÎÂ¾¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò°ìÉô¾Ò²ð
4·î¾å½Ü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡ÖSEGA SAMMY LUX¡×(¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×±¿±Ä)¤¬¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖSEGA SAMMY LUX¡×¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò°ìÉô¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
STUDIO LUX
Â¾¤Ë¤â¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¾ÆÄ»¤µ¤à¤·¤ó¡×¤ä¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ì¡¼¤È¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥Ñ¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖSpice Theater¡×¡¢¿©¤Ù¥í¥°É´Ì¾Å¹¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ñ»Ò¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÌîÊýñ»Ò¡×¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¡¢¤¦¤É¤ó¤äÍÈ¤²¤¿¤ÆÅ·¤×¤é¡¢Å·Ð§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤À¤·¤¦¤É¤ó ¤«¤«¤ä¡×¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£
¾ÆÄ»¤µ¤à¤·¤ó ¤½¤Î¤Ë (º¸)¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»Çß 5ËÜ¶ú¡×(1,600±ß)/(±¦)¡ÖÅÚÆé¤Ç¿æ¤¯°¦É²¸©±§ÏÂÅç¤ÎÂäÃãÄÒ¤±¡×(1,980±ß)
Spice Theater (º¸)¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥·¥¢¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(1,400±ß)/(±¦)¡Ö¥Ý¥Æ¥µ¥é¡×(500±ß)
ÌîÊýñ»Ò ÉÊÀî¼ò²È (º¸)¡ÖËãíåÃ´¡¹¿åñ»Ò¡×(798±ß)/(±¦)¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×(1,198±ß)
¤ª¤À¤·¤¦¤É¤ó ¤«¤«¤ä ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£Å¹ (º¸)¡Ö¤«¤«¤ä¤Î¾åÅ·Ð§¡×(1,680±ß)/(±¦)¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤¤¤¯¤é¤ÎßÕ¤êÌÀÂÀ»Ò¤¦¤É¤ó¡×(1,480±ß)
¥¯¥ê¥¹¥×¥µ¥é¥À¥ï¡¼¥¯¥¹ ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£Å¹ (º¸)¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Á¥¥ó¥·¡¼¥¶¡¼¡×(1,478±ß¡Á)/(±¦)¡Ö¥¦¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥³¥Ö¡×(1,910±ß¡Á)
¡û¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óµÇ°
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢3·î30Æü¡¦3·î31Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤¬470±ß¶Ñ°ì(ÀÇÈ´)¤È¤Ê¤ë¡ÖSHINAGAWA 470(¥·¥Ê¥Þ¥ë)¥×¥é¥¤¥¹!¡×¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¸å¤Î4·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSHINAGAWA BLOOM & BEATS¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¿·¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢D.LEAGUE½êÂ°¥Á¡¼¥à¡ÖSEGA SAMMY LUX¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£
