麻しん＝はしかの感染を確認 鹿児島県内は3人

鹿児島県は県外に住む40代の女性が麻しん＝「はしか」に感染したと発表しました。

女性は、周囲に感染を広げるおそれがある時期に新幹線や特急電車などを利用していて、県は、同じ時間帯に乗り合わせた人へ体調の変化に注意するよう呼びかけています。

はしかに感染した女性の経過と移動歴

鹿児島県によりますと、女性は県外に住む40代です。

今月5日にせきや鼻水の症状が出始め、その後、熱や発疹が出たため、9日に川薩保健所管内の医療機関を受診し、はしかの陽性が確定しました。

女性には、渡航歴とワクチンの予防接種歴があるということです。

県は、感染を周囲に広げるおそれがる時期に女性が利用した施設などを公表しています。

女性は今月6日、長野県から特急で名古屋駅へ向かい 、新幹線に乗り換えて広島駅へ。その後、JR呉線で広島駅と呉駅間を利用し、再び広島駅から新幹線に乗り、夜8時すぎに博多駅に到着しているということです。

現時点で、同じ交通機関などを利用しても感染のおそれはないということです。

同じ施設や電車を利用した人へ呼びかけ

県は、同じ時間帯にこれらの電車や施設を利用した人で、21日以内に発熱や発疹など、はしかが疑われる症状が出た場合は、事前に医療機関に電話で連絡したうえで、公共交通機関は使わず、マスクを着用して受診するよう呼びかけています 。

また、心配なことがあった場合、最寄りの保健所に連絡するよう呼びかけています。

県内ではこの女性のほかに、鹿児島市の10代男性の感染が９日に確認されました。これで県内の感染者はあわせて3人となりました。

はしかは去年、全国で265人、鹿児島県内で2人の感染が確認されています。

「はしか」の特徴と注意点 予防方法

はしかは、空気感染や飛沫感染などで人から人へうつります。

感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100％発症すると言われています。一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。

感染すると、およそ10日から12日間の潜伏期間のあと 、熱やせき、鼻水、目の充血などの症状が出ます。

その2～3日後に39度以上の高熱と全身に発疹が現れます。

はしかそのものを治す特効薬はなく、症状を和らげる治療が行われます 。

感染力が強く、空気感染もするため、手洗いやマスクだけでは予防できず、はしかを防ぐには、ワクチン接種が最も有効です。

急な発疹や発熱などはしかが疑われる場合は、必ず事前に保健所や医療機関に電話をして、指示に従って受診してください。

