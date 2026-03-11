全日本柔道連盟は11日までに強化委員会を開き、世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表選手が新たに5人決まったと発表した。

昨年の世界選手権とグランドスラム（GS）東京大会で優勝した男子90キロ級の村尾三四郎（25＝JESエレベーター）、女子52キロ級の阿部詩（25＝パーク24）、女子63キロ級の嘉重春樺（26＝ブイテクノロジー）、女子70キロ級の田中志歩（27＝JR東日本）の4人は内規によって既に内定済み。今回の強化委員会では新たに、男子66キロ級の武岡毅（26＝パーク24）と阿部一二三（28＝パーク24）、男子81キロ級の老野祐平（24＝旭化成）、男子90キロ級の田嶋剛希（28＝パーク24）、男子100キロ級の新井道大（21＝東海大3年）の5人がそれぞれの階級における他の選手との「明確な差（他の選手が全日本選抜体重別選手権で優勝しても当該選手の戦績が上回る場合）」があると判断され内定が決まった。女子は新たな代表内定者は決まらず、全日本選抜体重別選手権（4月4〜5日、福岡国際センター）の結果を待つこととなった。

男子66キロ級は、武岡が昨年の世界選手権優勝、GS東京3位、今年2月のGSパリ優勝。阿部が昨年の世界選手権3位、GS東京優勝、今年2月のGSタシケント優勝という実績。2人を追う顕徳海利（21＝天理大3年）や服部辰成（21＝東海大3年）はGSでの優勝経験がなく、明確な差が見られた。男子90キロ級の田嶋は、昨年の世界選手権準優勝、GS東京準優勝、今年のGSパリ優勝という実績。既に代表内定済みの村尾以外の選手に階級別の個人戦では直近1年間負けておらず、田嶋を追う岡田陸（23＝旭化成）や川端倖明（20＝国士舘大2年）らと比較しても十分に上回っており2枠目に選出された。

男子81キロ級の老野は、昨年のGSウランバートル、GS東京、今年のGSパリの3大会連続優勝の実績。昨年11月の講道館杯で老野を破って優勝した北條嘉人（24＝パーク24）はその後のGS東京で3位、GSパリで5位だったため選抜体重別で優勝しても逆転不可能とされた。五輪2連覇王者の永瀬貴規（32＝旭化成）は昨年のGS東京を欠場したことなどから老野に及ばないとされた。

男子100キロ級の新井道大（21＝東海大3年）は、昨年の世界選手権準優勝、GS東京準優勝、今年のGSパリ優勝の実績。代表を争う増地遼太郎（23＝京葉ガス）や植岡虎太郎（25＝日本製鉄）との差は明らかとされた。

世界選手権の代表は原則、男女各7階級で各9人ずつ。2つの階級に代表2枠目のチャンスがあるが、選抜体重別の開催を前に「現時点で（66キロ級と90キロ級は）他の階級の2番手選手を上回ることは確実」として早くもその2枠が埋まった。全日本柔道連盟の山田利彦強化委員長は「2枠目は他の階級との競い合いになるけど、66キロ級と90キロ級は他を凌駕する成績を上げていた」と説明。「今回のように大きく差が開いて決まることは私たちもそれほど想定していなかった」と異例の早期内定となった。

男子日本代表の鈴木桂治監督は66キロ級の武岡と阿部について「世界的に見てもレベルの高い戦いをしている。丸山城志郎と阿部一二三が（2022年と2023年に）世界選手権の決勝で戦ったように、胸の苦しい思いをする階級でもあると思う。理想としては決勝で戦うぐらい五輪へ向けて切磋琢磨する関係になるといい」と期待。2人の優劣については「どちらを優先して考えるかは我々の今後の課題になってくる。同じ日に内定が出たということで順位付けしているつもりはない」と横一線であることを強調した。